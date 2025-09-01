유로화 조달·운용 전문창구로 한국계 기업 지원 등에 집중

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 1일 프랑크푸르트지점 영업을 개시했다고 밝혔다. 아시아 금융위기 여파로 현지에서 철수한 지 26년 만에 독일 금융시장에 재진출한 것이다.

프랑크푸르트지점은 현지에서 유로화(EUR)를 직접 조달해 유럽 내 한국 기업의 원활한 영업활동을 지원하고 독일 현지의 글로벌 기업을 고객 기반으로 확보할 예정이다.

독일을 비롯한 유럽에는 자동차, 배터리, 타이어 업종의 다수 국내 대기업과 협력업체의 현지법인이 설립돼 있다. 프랑크푸르트 지점은 향후 우리 기업의 현지 유로화 조달 수요에 대응할 예정이다. 현지 대형 은행, 주립은행과 협업하고 독일 특화 대출상품인 슐트샤인(Schuldschein) 취급 등을 통해 독일 주요 기업과 거래를 개시해 우량 외화 자산을 확대할 계획이다.

또한 프랑크푸르트지점은 녹색금융의 선진시장인 독일 및 유럽에서 현지 진출해 있는 국내 기업에 대한 녹색금융 지원과 유럽 내 그린 펀드 투자 등 녹색금융 분야 특화에도 앞장설 계획이다.

산은은 이로써 북미와 아시아, 유럽의 주요 금융 중심지에 해외 영업 네트워크를 완비하게 됐다.

산은 관계자는 “해외 각지의 지점과 협업을 통해 프랑크푸르트 지점이 향후 유럽 내에서 핵심적인 영업거점으로 발돋움할 수 있도록 육성할 계획”이라고 전했다.