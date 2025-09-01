[헤럴드경제=장연주 기자] 가장 친한 친구가 자신의 남편과 바람을 피운 사실을 알게 된 한 여성이 ‘감사 인사’를 전하는 현수막을 통해 복수했다.

지난 달 30일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 중부 후난성 창사의 한 주거 단지 울타리에 빨간 현수막이 걸렸다. 중국에서는 도움을 준 사람들에게 진심으로 감사의 뜻을 나타낼 때 빨간색을 사용한다.

A씨는 현수막에 “B씨는 12년간 나의 가장 친한 친구였으며 5년 동안 내 남편에게 성적 서비스를 제공했다”는 내용을 적었다. 그는 이어 “B씨는 근무시간에 가장 친한 친구의 남편과 함께 호텔에 갔다”고 썼다.

이런 내용의 현수막은 얼마 지나지 않아 제거된 것으로 알려졌다.

현수막에는 B씨의 직장을 추정할 수 있는 문구도 들어있었던 것으로 전해졌다. 이에 B씨가 다니는 것으로 추정된 회사에서는 해당 문제에 대한 조사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 중국에서는 현수막을 내거는 행위는 법적 처벌을 받을 수 있다. 벌금형에 처해지거나 심한 경우 최대 19일간 구금될 수 있다.

실제 2023년에 한 중국 남성이 전 여자친구를 모욕하는 현수막을 내걸고 다른 남성과 두번 관계를 맺었다고 조롱한 혐의로 10일 동안 구금됐다.