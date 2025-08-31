[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 지난 29일 군청 8층 상황실에서 ‘국민의힘-달성군 예산정책협의회’를 개최했다.

이날 회의에는 추경호 국회의원을 비롯해 최재훈 달성군수, 국민의힘 소속 시·군의원, 군 관계자 등이 참석했다.

이번 협의회는 2026년도 국·시비 예산 확보와 지역 주요 현안 해결 방안 논의를 위해 마련됐다.

달성군이 이날 협의회에서 건의한 사업은 총 29건으로, 철도 및 도로건설‧미래첨단산업 육성‧관광 및 주민생활 인프라 개선‧재해예방 등 다양한 분야의 핵심 과제가 포함됐다.

추경호 국회의원은 “달성군 발전을 위해 꼭 필요한 ▷대구교도소 후적지 개발 대구농수산물도매시장 하빈면 이전, 대구산업선 철도 건설 등 주요사업들이 차질 없이 추진 될 수 있도록 기획재정부 등 예산 당국과 대구시를 비롯한 관계 기관 설득에 적극 나서겠다“고 밝혔다.

이어 최재훈 달성군수는 “오늘 협의회는 달성군이 당면한 여러 현안을 폭넓게 공유하고 제도적·재정적 지원 방안을 함께 모색하기 위한 의미 있는 자리”며 “앞으로도 지역의 다양한 목소리를 수렴하고 정치권과 긴밀히 소통하여 실질적인 협력 체계를 공고히 하겠다”고 말했다.