[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크(이하 경북TP)는 지난 26일 경북테크노파크 본원 세미나실에서 ‘경북지역 투·융자협의회’를 개최, 기관 간 긴밀한 협력과 LP 네트워크 확장을 통해 경북형 투자생태계 구축을 가속화할 계획임을 밝혔다.

경북지역 투·융자협의회는 단순한 교류의 자리를 넘어 경북을 정책·민간 투자사들이 만나는 핵심 투자 허브로 발전시키는 것을 목표로 한다.

경북TP는 이번 협의회를 통해 단순히 투자 네트워크 확장에 그치지 않고, 정책자금·기술보증·민간투자까지 연결되는 종합적 지원체계의 가능성을 확인했다.

이러한 협력 구조는 경북 내 스타트업과 중소기업이 성장 단계별로 안정적인 자금을 확보하고, 동시에 민간투자와 연계해 시장 진입과 성장을 가속화할 수 있는 기반이 될 것으로 기대된다.

이번 협의회에서는 한국통신사업자연합회, 한국전력기술, 경북IT융합산업기술원 등의 LP들이 참석하여 투자사뿐 아니라 경북테크노파크와의 직접적인 연계 가능성을 논의했다.

이어서 진행된 타임웍스인베스트먼트와 블루웨일인베스트의 투자사IR을 통해 투자 성과 및 향후 투자 방향성을 제시하는 자리를 가졌으며, 이를 통해 경북형 투자 생태계의 지속성과 확장성이 강화되는 계기가 됐다.

또 투자 정보와 수요를 교류하며 실질적인 협력 방안을 구체화하는 장(場)도 마련됐다. 이를 통해 LP-GP 간 네트워크가 강화되었을 뿐만 아니라 LP 간 교류 역시 확대되어 경북테크노파크가 지역의 투자 협력 중심 허브로 자리매김하는 계기가 될 것으로 전망된다.

하인성 경북TP 원장은 “경북테크노파크는 앞으로 정책자금과 민간투자가 선순환하는 구조를 강화해 경북지역 투자시장이 활성화되고 경북이 새로운 성장 투자 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.