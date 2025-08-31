[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 다가오는 추석 명절을 맞아 지역 우수 중소기업 제품의 판로 확대와 소비 진작을 위해 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’을 온라인에서 개최한다고 31일 밝혔다.

이번 행사는 국내 대표 온라인 유통채널인 쿠팡, 네이버, 11번가, G마켓, 롯데ON, 우체국쇼핑, 오아시마켓 7개사가 함께 참여해 다음달 1일부터 30일까지 진행된다.

이번 경북세일페스타에는 도내 500여 개 중소기업이 참여해 명절 선물 세트, 생활용품, 식품, 건강식품, 뷰티 등 다양한 품목을 선보인다.

소비자는 명절 선물부터 실속형 생활제품까지 폭넓게 선택할 수 있다.

특히 행사 기간 중 참여기업 제품 구매 시 최대 30% 할인쿠폰을 지원하며 제품당 최대 1만원까지 할인하는 등 특별 프로모션이 마련돼 소비자들에게 합리적인 명절 쇼핑 기회를 제공한다.

행사 제품은 네이버, 구글 등 주요 포털에서‘경북세일페스타’를 검색하거나 공식홈페이지에 접속한 후 각 온라인 채널 배너를 통해 기획전 페이지에서 구매할 수 있으며 할인쿠폰은 선착순 제공으로 제품 구매를 서둘러야 한다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “풍성한 명절의 정을 나누는 자리에 경북 우수기업의 제품이 함께할 수 있도록 전 국민의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.