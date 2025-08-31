[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 정국의 생일(9월 1일)을 기념해 전 세계에서 다채로운 축하 광고가 이어지고 있는 가운데, 용산역 초대형 계단에 랩핑 이벤트를 진행한다.

정국의 국내 팬클럽 ‘정국 서포터즈’와 글로벌 팬베이스 ‘골든 JK 유니버스’는 정국의 9월 1일 생일을 기념해 용산역에서 ‘대계단 초대형 래핑 광고 이벤트’를 진행중이다.

용산 아이파크몰의 249㎡ 규모 초대형 ‘더 스테어(The Stair)’ 대계단은 8월 29일부터 9월 28일까지 한 달 동안 정국으로 가득 채워질 예정이다.

해당 계단은 하루 20만 명 이상이 오가는 용산역과 용산의 랜드마크 중 하나인 아이파크몰 리빙파크로 이어지는 초대형 공간으로, 벤치와 조형물까지 갖춰져 있으며 화려한 경관 조명으로 야간에도 아름다운 포토 스폿을 제공해 용산역의 새로운 명소로 주목받을 전망이다. 광고가 공개된 이후 전세계 수많은 팬들이 방문해 소셜미디어에 인증 사진이 이어지고 있다.

특히 이곳은 그동안 영화나 기업 행사 등의 광고가 진행돼 왔으나 팬덤 광고가 설치되는 것은 정국이 최초다.

이와 함께 ‘정국 서포터즈’는 8월 30일부터 9월 13일까지 용산 아이파크몰 대계단 앞 T-스퀘어 디지털 택시 쉘터(승강장) 8면(일반형 4면+파노라마형 4면)에 정국의 화려한 솔로 활동 커리어를 담은 생일 광고를 내보내며 일대를 ‘정국 랜드’로 물들이고 있다. 해당 쉘터는 지하철 1·4호선과 KTX가 지나는 용산역에 위치해 택시 승객뿐 아니라 보행자와 운전자 등 높은 유동 인구를 자랑한다.

용산역 광장을 가득 메울 대형 계단 광고와 8면 디지털 패널 광고까지 더해져, 생일을 축하하기 위해 방문하는 팬들의 기대감을 완벽하게 충족시켜줄 것으로 보인다.

방탄소년단 정국은 지난 29일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 ‘씻어야 되는데’ 라는 제목으로 개인 라이브 방송을 진행하며 전세계 팬들과 소통의 시간을 가졌다.

한편, 지민이 배우 송다은과의 열애설에 관한 루머와 관련, 소속사 빅히트 뮤직은 31일 오후 “상대방 측과 과거 호감을 가지고 인연을 이어온 바 있으나, 해당 시점은 수년 전 과거이고 현재는 교제하는 사이가 아닙니다”고 밝혔다.