[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 지난 29일 시청 대회의실에서 장상길 부시장 주재로 ‘2026년도 도비확보 보고회’를 열고 지역의 미래 성장과 시민 생활 향상을 위한 핵심 사업들을 경북도에 적극 건의하기로 했다.

이번 보고회는 경북도의 예산 편성 일정을 선제적으로 반영하기 위해 마련된 자리다. 포항시가 건의한 사업 규모는 210건, 총 824억원이다.

주요 신규사업은 ▲포항시립박물관 건립 ▲흥해 대련3리 진입도로 개설공사 ▲죽도시장 상가번영회 앞 아케이드 조성사업 ▲양식장 전기료 지원사업 ▲포항 지구촌 엑스포 개최 ▲양덕정수장 배수지 위생관리 개선사업 ▲포항역 주차장 확충사업 ▲양학천 생태하천 복원사업 등 시민 체감

도가 높은 생활밀착형 사업들로 총 96건 203억원을 건의할 계획이다.

또 ▲그린웨이철길숲 공영주차장 건립공사 ▲첨단제조혁신 테스트베드센터 구축 ▲구무천 생태하천 복원사업 ▲소규모어항시설사업 ▲청하 용두리 송수관로 설치공사 ▲70세 이상 무료승차 지원사업 ▲택전 배수지 개량공사 ▲내연산보경사시립공원 내 자연학습장 조성사업 등 114건 621억 원 규모의 계속사업도 이어간다.

포항시는 이번 보고회에서 논의된 사업들이 실제 예산에 반영될 수 있도록 사업 타당성을 면밀히 보완하고 도와의 긴밀한 협의를 지속할 계획이다.

장상길 포항시 부시장은 “우리 시의 핵심 현안사업이 반드시 반영될 수 있도록 최선을 다해야 한다”며 “광역과 기초단체 간 긴밀한 협력으로 시민의 일상에서 체감할 수 있는 사업들이 반드시 예산에 반영될 수 있도록 총력을 다하겠다“고 말했다.