“장단기 대책 종합 검토해 실효성 있는 방안 마련하겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 31일 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉 지원 대책과 관련해 “시민 여러분의 일상과 안전에 어떠한 피해도 발생하지 않도록 가능한 자원을 총동원하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 인스타그램에 전날 강릉을 방문해 점검한 사실을 소개하며 이같이 말했다. 이 대통령은 “강릉의 주요 상수원 오봉저수지를 찾아 점검하고, 가뭄 대응 대책 회의를 열었다”며 “이후 경포해변 인근의 식당, 카페, 마트, 숙박업소 등을 방문해 시민 여러분의 고충과 의견도 청취했다”고 했다.

이어 이 대통령은 “강릉 일원에 신속히 재난사태를 선포하고 인력, 장비 등 재난 관리 자원과 더불어 응급 지원 체계까지 가동했다”고 설명했다.

이 대통령은 또한 “군과 소방의 물탱크 차량을 동원해 인근 정수장의 물을 운반하고 하천수를 활용하는 등 가용 수원을 넓히며 필요한 설비를 추가로 설치할 예정”이라고 추가 조치를 예고하기도 했다.

이 대통령은 총력대응을 약속하고 “나아가 장단기 대책을 종합적으로 검토해 실효성 있는 방안을 마련해 나가겠다”고 했다.

지난 30일 이 대통령은 오봉저수지를 살펴보고 가뭄 대책회의에서 윤호중 행정안전부 장관에게 강릉시 재난사태 선포를 지시한 바 있다. 이에 행안부는 30일 19시부로 재난사태를 선포하고 긴급 지원에 나서고 있다.