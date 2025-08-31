[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 지난 28일 시교육청 여민실에서 국민권익위원회와 미래세대 청렴 교육 활성화 및 교육 현장 청렴 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 강은희 교육감, 유철환 위원장을 비롯해 대구시교육청 행정국장, 감사총괄청렴담당 서기관, 대외협력담당관, 초·중등교육과장, 국민권익위원회 부패방지국장, 대변인, 청렴정책총괄과장 등 10명이 참석했다.

두 기관은 이날 협약에서 초·중·고교생 대상 청렴 교육 활성화를 위한 제도개선 과제 발굴, 학생 맞춤형 청렴 교육 콘텐츠 개발 및 활용, 교육재정 운용의 건전성 제고를 위한 부정수급 예방 및 관리 강화 등에 합의했다.

유철환 위원장은 “이번 협약은 청렴한 미래세대를 함께 만들어가기 위한 의미 있는 발걸음이 될 것”이라며 “앞으로도 교육청과 함께 청렴교육의 기반을 단단히 다져가며, 우리 사회 전반에 청렴문화가 더욱 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

강은희 대구교육감은 “국민권익위원회와의 협력을 통해 학생들이 청렴의 가치를 자연스럽게 체득할 수 있는 교육 환경이 조성되기를 기대한다“며 ”청렴한 교육 현장을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.