워싱턴주 두달째 산불과 사투…계약직 소방관 40여명 중 2명 체포 美 불법 체류자 단속 논란

[헤럴드경제=한석희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 체류자 단속에 열을 올리는 가운데 산불 현장에 투입된 소방관에게까지 신분증 제출을 요구하는 어이없는 일이 벌어지고 있다. 심지어 현장에서 일부를 체포하면서 반발을 사고 있다.

30일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP), 로이터 통신에 따르면 지난 27일 워싱턴주 올림픽 국립공원 내 베어 걸치에서 산불을 진압하던 소방관들이 갑자기 나타난 이민세관단속국(ICE) 직원들로부터 신분증을 보여달라는 요구를 받았다.

이 지역 산불은 지난 7월 6일 처음 발생해 두달 가까이 이어지고 있으며 9000에이커(약 1100만평) 규모로 확산했다. 진압률이 30일 기준 13% 정도 밖에 되지 않은 상황이다.

소방관들은 공원 내 건물 주변에 장비를 비치하고 도로를 정리하고 있었으며 일부는 장작 베기 업무를 시작하기 전이었다.

ICE 직원들은 신분증 검사 후 소방관 44명을 데리고 간 뒤 2명을 체포했다.

당시 상황은 주변을 지나던 여러 소방관이 핸드폰으로 촬영했고 일부 영상은 소셜미디어(SNS) 틱톡에 게시되기도 했다.

붙잡힌 소방관은 산림청이 민간 업체와 계약을 맺고 현장에 투입한 계약직이었다.

WP는 연방 기관 인력 감축, 지구 온난화로 인한 산불 증가로 계약직 소방관 수요가 증가하고 있는 상황에서 이런 일이 일어났다고 지적했다.

이를 두고 소방관들은 물론 각계에서 격한 반발이 쏟아졌다.

전 미국 산림청장 데일 보즈워스는 “소방관들은 어렵고 위험한 직업이며 화재에 집중할 필요가 있다”며 “이러한 방해 요소는 필요 없다. 위험하다”고 지적했다.

워싱턴주 하원의원인 민주당 소속 에밀리 랜달 의원은 체포된 소방관 2명이 워싱턴주 타코마 ICE 구금 시설에 있다며 이들을 면담하려고 했으나 불가능했다고 말했다.

국토안보부는 화재 진압 현장에서 단속이 이뤄진 사실을 인정했지만, 소방 활동에 직접적인 영향을 미치지는 않았다고 주장했다.

국토안보부는 성명에서 “작업 중인 대원 44명의 신분증을 확인한 결과 여러 불일치를 발견했다”며 “2명은 미국에 불법 체류 중이었으며 이 가운데 1명은 추방 명령은 받은 사람”이라고 밝혔다.