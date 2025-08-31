[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 지난 28일 도내 소상공인의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 개최한 ‘소상공인 위기 극복 아이디어 공모전…을 성공적으로 마무리했다고 1일(월) 밝혔다.

이번 공모전은 내수 침체 장기화와 고금리·고물가 등 대외 여건 악화로 소상공인의 경영난이 가중되는 가운데, 경기신보가 자체 분석·발간한 경기도 소상공인 백서를 토대로 현장의 과제를 해결하고자 마련됐다. 현장에서는 매출 감소, 금융 애로, 폐업 증가에 대한 우려가 이어지고 있다.

특히, 고령화와 디지털 전환, 비용 절감과 같은 현실적 어려움이 두드러지고 있다. 이에 경기신보는 도민의 지혜와 경험을 모아 정책 아이디어를 발굴하고 소상공인 위기 극복을 위한 사회적 공감대를 확산하는 한편, 현장의 목소리를 정책 개선으로 이어갈 예정이다.

공모는 6월 30일부터 지난 3일까지 약 두 달간 전 국민을 대상으로 개방형 방식으로 진행됐다. 주제는 ▷소상공인 고령화 대응 ▷디지털 전환 지원 ▷비용 절감 ▷자유 제안으로 제시됐다. 그 결과 은퇴 고령 자영업자의 청년 승계, 인공지능 기반 디지털 상담 시스템, 공공 배달앱 연계 금융모델 등 총 105건의 다양한 아이디어가 모였다.

심사는 내부·외부 전문가들이 효과성·혁신성·실현 가능성·완성도 등 4개 항목을 기준으로 진행했다. 그 결과 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 2건이 선정됐다.

최우수상에는 공공 배달앱 ‘배달특급’ 매출 데이터를 기반으로 성실도와 실적에 따라 인센티브를 제공하는 성과 연동 금융지원 모델이 뽑혔다. 기존의 신용 중심 심사에서 벗어나 실제 영업성과를 반영해 소상공인의 안정적 자금 운용과 플랫폼 활성화를 동시에 이끌 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상에는 생성형 AI 기반 맞춤형 상담 서비스 ‘이지훈(Easy Hoon)’과 고령 소상공인 점포를 청년 창업자에게 체계적으로 연계하는 정책 모델이 선정됐다. ‘이지훈’은 AI가 소상공인 상황을 학습·분석해 24시간 개인별 맞춤 상담을 제공하는 혁신적 모델로 주목을 받았고, 고령 소상공인 점포 연계 모델은 가족 승계의 한계를 넘어선 점포 매칭과 금융·리브랜딩·경영지원 등 종합적 체계를 통해 폐업을 줄이고 청년 창업을 활성화하는 방안으로 호평을 받았다.

장려상에는 현장을 직접 방문해 장비 설치, 교육, 컨설팅, 금융 상담까지 지원하는 원스톱 디지털 전환 모델인 스마트 기술 순회 지원단(테크 캐러밴)과 퇴직 중·장년층의 경력과 기술을 활용한 기술창업 지원 특례보증이 각각 뽑혔다.

경기신보는 이번에 발굴된 아이디어들을 단순한 제안에 그치지 않고, 실제 정책과 보증상품으로 발전시킬 예정이다. 구체적으로는 ▷맞춤형 정책보증 상품 개발 ▷디지털 금융 서비스 고도화 ▷현장 중심 컨설팅 강화 등을 통해 “아이디어가 정책으로, 정책은 현장의 성과로 이어지는” 선순환 구조를 확립한다는 방침이다. 또한, 앞으로도 정기적인 아이디어 공모와 현장 소통을 이어가며 다양한 의견을 지속적으로 수렴하고, 이를 토대로 보다 정교하고 혁신적인 정책 금융 서비스를 마련해 나갈 계획이다.

시석중 이사장은 “이번 공모전은 도민의 지혜를 모아 소상공인의 위기 극복 해법을 찾았다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히, 경기도의 ‘달달버스’가 현장의 목소리를 정책에 반영하듯, 도민 제안을 정책 금융에 직접 담아낸 참여형 거버넌스 모델을 실현했다는 점에서 의미가 크다. 경기신보는 앞으로도 도민이 실질적으로 체감할 수 있는 금융지원을 확대해 지역경제 회복과 지속 가능한 성장을 선도해 나가겠다”고 말했다.