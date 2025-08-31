북미 최대 재생에너지 전시회 참가 차세대 ESS 기술 및 제품 대거 선봬 “북미 ESS 시장 패러다임 선도할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션은 미국 네바다 라스베이거스에서 오는 9월 8일~11일(현지시간) 열리는 북미 최대 재생에너지 전시회인 ‘RE+(Renewable Energy Plus) 2025’에 참가한다고 31일 밝혔다.

올해 전시 주제는 ‘One Stop ESS Solutions - Engineered, Delivered, Serviced for the North American Market’으로 북미 에너지저장장치(ESS) 시장의 패러다임 변화를 선도하겠다는 비전을 제시한다는 계획이다.

미국에서는 인플레이션 감축법(IRA) 이후 현지 생산·공급망 확보, 안전성 검증, 운영 서비스가 고객의 핵심 니즈로 부각되고 있다. LG에너지솔루션은 이러한 변화에 발맞춰 현지 생산 기반의 안정적 공급망과 차세대 제품 로드맵, 데이터 기반 디지털 서비스를 아우르는 ‘원 스톱 ESS 솔루션’으로 고객의 신뢰를 확보한다는 구상이다.

실제 LG에너지솔루션은 올해 2분기 미시간 공장에서 업계 최초로 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리(셀·팩) 미국 현지 양산을 본격화하며 ‘메이드인 USA’ 기반을 마련했다.

이번 전시에서 LG에너지솔루션은 ▷전력망 ESS ▷북미 사업역량 ▷AIDC(AI Data Center)/UPS ▷주택용 ESS 등으로 전시 부스를 구성해 핵심 제품들을 소개한다.

우선, 전력망 ESS 존에서는 북미 시장에 특화된 JF2 AC/DC LINK 시스템 실물을 전시한다. 올해부터 생산을 시작한 이 제품은 고효율, 고안전성의 LFP 배터리를 기반으로 한 시스템으로, 최대 5.1MWh의 높은 에너지를 저장할 수 있음과 동시에 출력 type(AC or DC)을 선택할 수 있는 등 고객 맞춤형 솔루션이다.

특히 LG에너지솔루션만의 안정성 강화 팩, 시스템 설계를 통해 북미 내 까다로운 열확산 억제와 관련된 모든 안전 인증을 충족하고 배터리 셀부터 팩, 시스템까지 모두 북미에서 생산 및 공급된다.

업계 최초로 북미 지역 내에서 생산될 예정인 각형 폼팩터 기반 LFP 배터리 셀 실물 제품도 처음으로 전시할 예정이다. 또한 500Wh 이상 초고에너지의 파우치형 LFP 배터리로 만든 JF2, JF3 배터리 셀·팩 제품을 함께 공개한다.

북미 사업역량 존에서는 ESS 시스템통합(SI) 자회사인 ‘버테크’와 협력해 ‘One contact, One contract’ 원칙으로 계약부터 설치, 운영에 필요한 소프트웨어까지 원스톱 서비스를 제공해 고객의 투자 효율성을 극대화하는 점을 강조한다.

AIDC/UPS 존에서는 최근 인공지능(AI) 데이터센터 수요에 대응한 고출력의 차세대 LFP 무정전 전원장치(UPS) ‘넥스트 제너레이션 UPS 배터리’를 최초로 공개한다. 이 제품은 업계 최고 수준인 캐비닛 한 대당 527㎾의 전력을 5분간 안정적으로 공급할 수 있다. 아울러 1MW급 UPS 시스템 구축 시 필요한 캐비닛 수량을 약 50% 줄일 수 있어 공간·비용·효율성까지 높였다.

주택용 ESS 존에서는 미국에서 생산된 LFP 배터리로 만든 B2B 전용 ‘JF2S 홈 배터리 모듈’ 등을 전시했다. 이 제품은 단일 모듈 기준 약 15.9㎾h의 용량을 제공해 북미 가정의 하루 전력 소비를 충당할 수 있을 만큼의 성능을 갖췄다. 특히 두께 약 5.6인치의 슬림한 배터리 모듈로 차고나 지하실은 물론 벽에 부착하는 형태로도 설치가 가능해 주거 공간 활용도를 크게 높였다.

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장(상무)은 “LG에너지솔루션은 이번 RE+ 2025를 통해 업계 최초로 북미 현지 LFP 생산 체계를 선보였다”라며 “앞으로도 파우치형과 각형 등 다양한 폼팩터를 갖춘 경쟁력을 기반으로 북미 시장에서 최초, 최고의 기록을 써 내려갈 것”이라고 말했다.