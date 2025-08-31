국회 본회의 통과, 개인도 비상장사 투자 가능 기업 자금 조달 창구 확대, M&A 간접 확대 기능도 미국 시장 BDC 부작용 학습 필요성도

[헤럴드경제=심아란 기자] 한국형 기업성장집합투자기구(Business Development Company, BDC) 제도가 자본시장 상륙을 앞두고 있다. 비상장사에 대한 투자 접근성이 높아지는 만큼 기업공개(IPO) 중심으로 형성됐던 회수 시장이 유연해질지 관심이 모아진다.

31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 BDC 도입을 골자로 하는 자본시장법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 이재명 대통령은 정책금융에 치우쳐 있던 모험자본을 공급처를 민간 시장으로 넓히기 위해 BDC 도입을 강력하게 추진해 왔다.

미국에서 1980년부터 태동한 BDC 제도는 증시에 상장돼 주식처럼 거래될 수 있는 공모 펀드다. 정부 시행령안에 따르면 펀드 자산 총액의 60% 이상을 성장 가능성이 높은 벤처기업에 분산 투자한다. 벤처투자조합의 지분도 살 수 있어 벤처캐피탈(VC)에도 새로운 자금 조달 창구로 기대되고 있다.

BDC는 폐쇄형 공모펀드로 투자자는 5년 동안 펀드 환매를 요청할 수 없다. 다만 거래소에 BDC가 상장되는 만큼 지분 거래를 통한 높은 환금성은 강점이다. 현재 펀드 최소 모집가액은 300억원 이상으로 책정됐다.

업계에서는 BDC 도입이 IPO 일변도인 엑시트 시장에 미칠 영향에 주목한다. 현재 국내 벤처기업 투자자는 주로 IPO를 통해 지분 매각 기회를 만들고 있다. 다만 수익성이 미흡한 기술기업의 경우 거래소 상장 요건이 까다롭고 대내외 사정에 따라 IPO가 지연되는 경우는 적지 않다. 거래소 역시 개인투자자 보호 기조가 강해 상장 예비 기업에 대한 엄격한 심사 기조를 유지하고 있다.

문제는 투자자의 엑시트가 지연될 경우 시장 유동성 부담으로 이어지는 점이다. VC로 대표되는 벤처기업 투자자들은 회수 이후 새로운 자금을 모집하고 신규 투자를 집행하는 게 일반적이다. 그러나 2021년 이후 증시 변동성 확대와 고금리 영향으로 VC 펀드 결성액이 감소하면서 벤처기업은 자금난에 노출됐다. 적기에 외부 자금을 공급받아 스케일업에 나서야 하는 기업 입장에서는 신규 조달이 막힐 경우 지속가능성이 낮아질 수밖에 없다. 투자자 입장에서 IPO 중심의 엑시트 구조는 수익률에 대한 예측가능성 역시 떨어진다.

BDC는 기관뿐 아니라 개인 역시 성장이 필요한 기업에 장기 자금을 공급할 수 있는 플랫폼이다. 기업은 꼭 IPO가 아니더라도 비상장 단계에서 BDC를 통해 자금을 확보할 수 있다. 투자자가 BDC 주식을 거래하는 만큼 기업에 상장을 압박할 유인도 낮다.

BDC 투자자는 배당, 부분 매각 등 유연한 엑시트 전략을 통해서도 IPO 의존도를 낮출 수 있다. 더불어 BDC를 통해 자금을 유치한 기업이 밸류업에 성공할 경우 간접적으로 M&A 확대도 기대해볼 수 있다. 투자자의 엑시트 선택지가 넓어지는 셈이다.

정부는 BDC 운용 주체로 기존 공모 자산운용사 외에도 VC 등 다양한 플레이어 참여 방안을 인가 단계에서 검토할 계획이다. 제도 시행은 내년 3월께로 예상된다.

일각에서는 BDC가 일찌감치 정착한 미국 시장을 참고할 필요성도 제기된다. 금융위원회에 따르면 작년 말 미국 시장에는 약 50개 BDC가 상장돼 있으며 그 규모는 1590억달러(221조원)에 달한다. BDC 운용 주체는 주로 사모 크레딧, 사모펀드 운용사 등이다. 다만 시장이 커지면서 부작용도 발견되고 있다.

최근 사모펀드 운용사 아담스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners)는 BDC의 성장이 주주 수익을 저하시킬 수 있다는 내용의 보고서를 발간했다. 아담스 스트리트는 총 운용자산(AUM)이 620억달러(86조원)에 달하는 사모펀드 운용사다.

일반적으로 BDC 운용사는 성과보수의 기반이 되는 자산 규모를 주식 추가 발행 등으로 키울 수 있다. 보고서는 미국에서 이러한 신규 자본에 대한 견제 장치가 부족하다고 지적한다. 그 결과 운용사는 자산 건전성보다 유입된 자금에 맞춰 막대한 자본을 쏟아야 하는 ‘강제 투입’ 상황에 처해 있다는 분석이다. 실제로 미국 최대 규모 BDC는 연간 약 430억달러(약 60조원) 투자를 해야 하는데 이는 연간 미국 직접대출 규모의 약 27%에 해당한다.

자본 투입 압력은 투자 품질을 떨어뜨릴 수 있다고도 지적한다. 투자 대상 역시 중소기업 등 상대적으로 저신용자에 한정되는 만큼 부실 대출의 위험성에도 우려를 표했다. 보고서는 결국 자금을 조달하는 능력보다 자본을 투입하는 능력이 BDC의 핵심 경쟁력이라고 강조한다.

국내 BDC 운용사 역시 양적 팽창에 따른 질적 저하를 피하려면 투자처를 선별해 성과를 훼손시키지 않을 제도적 장치가 요구되고 있다. 단순 ‘돈 풀기’를 통한 BDC 확장이 아닌 운용사가 성과 관리에 집중할 수 있는 성과 연동형 보수 체계, 레버리지와 투자 대상 제한 등 정책적 견제 장치의 필요성이 언급된다.