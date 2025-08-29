융복합단지 조성‧환경 정비 등 추진

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구(구청장 박병규)는 호남권 대표 관문인 광주송정역 일대를 지역 산업 육성과 광역 교통의 거점으로 탈바꿈시킬 ‘광주송정역 KTX투자선도지구’ 개발사업이 한국토지주택공사(LH) 투자심사로 본격화된다고 29일 밝혔다.

지난 25일 한국토지주택공사는 경영투자심사위원회를 열어 ‘광주송정역 KTX투자선도지구’ 개발사업의 사업성 평가를 마치고, 조건부로 통과시켰다.

지난 2016년 국토교통부 광주송정역 일원을 사업 대상지로 선정한 이후 10여 년간 정체돼 있던 개발사업이 마침내 본궤도에 오르게 됐다.

이 사업은 광산구 송정동, 송촌동, 장록동 일원 55만 8,158㎡에 주거, 산업, 연구, 업무 등을 포괄한 융복합단지를 조성하고, 구도심 환경 정비로 지역의 활력을 증진하는 것이 주 내용이다.

광주송정역이 서남권 광역 교통 거점 기능을 수행하도록 역 주변 교통 체계를 종합적으로 개선‧정비하고, 지역경제 활성화를 위해 특화 산업 육성 기반을 구축한다.

총사업비는 5943억 원 규모로, 한국토지주택공사가 사업을 시행한다.

그동안 한국토지주택공사 내부 평가 보완 등의 이유로 추진 절차가 속도를 내지 못하면서 사업 지역 주민들이 재산권 행사 제한 등 불편을 겪었다.

광산구는 주민 뜻을 반영해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 주민 의견 수렴 등 다양한 노력을 해왔다.

투자심사 통과로 한국토지주택공사는 사업성 보완 등 조건 사항 이행 이후 보상 절차에 들어갈 예정이다.

KTX투자선도지구 개발사업 본격화로 광주송정역이 광주‧전남권 교통‧물류 중심지로 도약할 기반이 마련되고, 낙후된 원도심의 기능 회복과 생활환경 개선, 지역 문화‧관광 활성화 등 다양한 기대효과가 뒤따를 것으로 전망된다.

박병규 광산구청장은 “‘광주송정역 KTX투자선도지구’ 개발사업이 한국토지주택공사 경영투자심사위원회를 통과해 추진 궤도에 오를 수 있도록 애써주신 강기정 광주시장님과 지역 국회의원님들께 진심으로 감사드린다”며 “광산구는 사업이 지역민들의 바람을 담아 성공적으로 추진돼 광주송정역세권 발전의 획기적 전환점이 되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.