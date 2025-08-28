[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]처서가 지났지만 연일 38도에 이르는 폭염이 이어지는 가운데 APEC 정상회의 준비가 한창인 경주의 현장 근로자들이 온열질환 위협에 직면하고 있다.

이에 농협은행 경북본부는 지난 27일 목수건·선크림·쿨토시로 구성된 쿨링키트와 농협국수 등을 APEC 준비지원단에 전달하며 근로자 지원에 나섰다.

이날 전달식에는 김주원 본부장과 박규탁 회장을 비롯해 초우회 고문 이춘우 운영위원장, 수석부회장 김진엽 의원, 부회장 최병근 의원, 총무 정경민 의원 등이 참석했다.

이번 지원은 지난 19일 경북도의회 ‘초우회’ 회장 박규탁 도의원이 농협은행 경북본부를 방문해 ‘APEC 2025 KOREA 성공예금’에 가입하고 농협 경북본부측에서 쿨링키트 기증을 제안하면서 추진됐다.

김주원 농협은행 본부장은 “농협은 농촌 중심의 사회공헌활동을 이어왔지만 APEC과 같은 국제행사는 국가 위상을 높이는 중요한 기회인 만큼 동참할 수 있어 매우 뜻깊다”고 말했다.

박규탁 의원은 “국제행사 준비 과정에서 무엇보다 중요한 것은 근로자의 안전”이라며 “농협의 협력이 APEC 성공 개최를 든든하게 뒷받침할 것”이라고 감사를 표했다.

김상철 APEC 준비지원단장은 “경주에서 개최되는 APEC 2025 KOREA의 성패는 민관 협력에 달려 있다”며 “농협의 이번 지원은 근로자 안전망을 강화하는 상징적 사례가 될 것”이라며 도의회의 각별한 관심에 감사를 전했다.

한편 초우회는 경북도의회 초선의원 29명으로 구성된 모임으로, 평소 소외계층 지원과 봉사활동에 앞장서고 있다.