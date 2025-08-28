관련 사고 경험, 최근 SNS 공유 “트럭 추돌 탓 승용차 대파됐지만 뒷좌석 쌍둥이는 부상 없이 무사”

현대자동차의 순수 전기차 아이오닉 5가 후방 추돌 사고에도 18개월 쌍둥이를 지켜내면서 우수한 안전성이 재조명되고 있다.

28일 현대차에 따르면 미국에서 ‘셰인 배럿’이라는 이름으로 활동하는 이용자는 최근 본인이 직접 겪은 교통사고 경험을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다.

작성자는 게시글에서 “큰 사고를 당했는데 아이오닉 5는 나의 가족, 특히 뒷좌석에 앉아 있던 18개월 된 쌍둥이를 안전하게 지켜내며 제 역할을 다했다”고 밝혔다.

이날 대형 픽업트럭이 빠른 속도로 아이오닉 5를 덮쳤지만, 차에 함께 탑승하고 있던 가족 모두 약간의 찰과상을 제외하고는 심각한 부상을 입지 않은 것으로 알려졌다.

그는 “시속 88㎞ 도로에서 좌회전을 하려고 정차해 있었는데 뒤에 오던 차가 속도를 줄이지 않고 그대로 충돌했다”며 “경찰도 현장에서 스키드 마크를 발견하지 못했으며, 그 차가 얼마나 빨랐는지는 알 수 없으나 아마도 시속 96㎞보다 빨랐을 것”이라고 당시 정황을 알렸다.

그가 게시글과 함께 공개한 사진에는 사고로 인해 후면부가 파손된 아이오닉 5와 상대 픽업트럭의 모습이 담겨 있다. 사진 속 아이오닉 5는 후면부 범퍼와 트렁크가 당시 충격으로 심하게 구겨지고 파손됐음에도 불구하고 승객 공간과 뒷좌석에 설치된 카시트는 온전한 모습이었다.

현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 아이오닉 5는 후방 추돌 시 리어 멤버의 변형을 의도적으로 발생시켜 충격을 흡수하면서도 하부 멤버는 핫 스탬핑 강판으로 보강해 세이프티 존의 변형과 배터리 손상을 방지하고 있다.

아이오닉 5의 안전 성능은 지난 3월 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 평가에서 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’ 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량으로 인정받았다.

작성자는 “18개월 쌍둥이가 무사한 기적 같은 일에 감사하다”며 “(다음에도) 다시 아이오닉을 구매할 것 같다”고 밝혔다.

서재근 기자