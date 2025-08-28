지역은행 연대로 기술산업 금융지원 강화 iM뱅크 로봇, 경남 항공·우주, 전북 바이오 등

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM(아이엠)뱅크, 경남은행, 전북은행 등 6대 지역거점은행이 기술보증기금과 대한민국 기술주도 균형성장을 위한 생산적 금융지원 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 부산 기보 본점에서 열린 협약식에는 기보를 비롯해 iM뱅크, 경남은행, 광주은행, 부산은행, 전북은행, 제주은행 등 7개 기관이 참여했다.

협약에 따라 참여 기관들은 지역 벤처·스타트업을 공동 발굴하고 지역 대표 전략산업을 육성해 기술주도형 균형성장을 이끌어가기 위한 공동 협력체계를 구축한다.

기보의 보증서를 담보로 지역전략산업 기업에 대한 금융지원·투자·컨설팅 서비스 등을 제공하고 지역 산업 지원을 위한 정보 공유 네트워크 구축에도 나선다는 설명이다.

세부적으로 ▷로봇·첨단부품(대구·경북) ▷항공·우주(경남) ▷인공지능(광주) ▷해양·항만(부산) ▷제약·바이오(전북) ▷스마트관광(제주) 등 핵심 산업을 중심으로 대출(보증), 직·간접 투자, 지자체 협력, 정보공유 지원을 확대할 계획이다.

이와 관련, iM뱅크는 자동차부품 제조업·첨단의료산업·로봇산업 등 대구·경북 지역의 전략산업을 위한 금융지원을 연내 구체화하겠다는 방침이다. 대출 대상 및 조건 등 구체적인 사항은 기보와의 협의를 거쳐 확정할 예정이다.

황병우 iM뱅크 은행장은 “이번 협약은 지역에 뿌리를 둔 은행들이 한마음 한뜻으로 모인 것에 큰 의미가 있으며 iM뱅크는 ‘대구·경북과의 동반성장’이라는 사명 아래 지역 전략산업 육성에 더욱 힘을 보태겠다”고 말했다.