주거·교육·멘토링 등 종합 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신협사회공헌재단이 2016년부터 멘토링, 장학금 지원 등 다양한 사회공헌활동을 이어오면서 현재까지 4만명의 아동·청소년을 지원했다고 28일 밝혔다.

대표 사업인 ‘행복한집 프로젝트’는 열악한 주거환경에 놓인 아동 가정을 대상으로 벽지·장판 교체 및 기본 설비 수리를 지원하는 사회공헌활동이다. 지금까지 총 510가정에 새 보금자리를 마련해 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 도왔다.

또한 ‘어부바 멘토링’을 통해 전국 신협 임직원 6102명이 멘토로 참여, 총 3만2288명의 아동·청소년과 8867회의 프로그램을 진행했다. 해당 멘토링은 협동과 경제를 주제로 한 맞춤형 교육과 돌봄을 제공하며, 건전한 경제 인식과 협동 정신 함양에 기여하고 있다.

아울러 ‘소외계층 장학금 지원사업’을 통해선 대학생 1205명에게 장학금을 지급, 경제적 어려움으로 학업을 지속하기 어려운 학생들에게 실질적인 교육 기회를 제공했다. 특히, 가족을 부양하는 청소년에게는 맞춤형 장학금을 통해 학업과 생계를 병행할 수 있도록 지원하고 있다.

이 같은 성과를 인정받아 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역사회공헌 인정기관’에 4년 연속 선정되었다. 김윤식 신협재단 이사장은 “앞으로도 신협은 따뜻한 금융의 가치를 바탕으로 인재 양성 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.