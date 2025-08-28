AI가 CCTV 영상 분석해 치매환자·아동 등 실종 시 신속한 위치 추적

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 실종자 발생 시 CCTV 영상을 AI 기술로 분석해 이동 경로와 위치를 신속하게 추적하는 인공지능(AI) 기반 ‘실종자 고속검색시스템’을 본격 운영한다.

이번 사업은 서울시 공모를 통해 총 2억원의 사업비를 확보해 추진됐으며, 지난 7월 시범 운영을 마친 뒤 8월부터 본격 가동에 들어갔다.

마포구 CCTV 통합관제센터에 설치된 ‘고속검색시스템’은 실종자 신고가 접수되면 실종자의 사진, 인상착의 정보 등을 시스템에 입력하고 AI 분석을 통해 마포 전역 CCTV 영상에서 실종자의 동선을 빠르게 찾아낸다.

분석된 결과는 서울시 CCTV 안전센터와 경찰 112 종합상황실로 자동 전달되고, 경찰은 실시간에 가까운 정보를 바탕으로 보다 신속한 수색이 가능하다.

이로써 기존처럼 관제 요원이 수많은 CCTV 영상을 직접 확인하는 방식에 비해 탐색 시간이 크게 줄어 실종자 구조에 중요한 ‘골든타임’을 확보할 수 있게 되었다.

구는 지난 7월 시범운영 기간 실제 실종 사건에 이 시스템을 적용해 효과를 확인했다. 당시 실종자 신고가 접수되자 관제센터는 고속검색시스템에 인상착의 정보를 입력했고, AI 분석을 통해 관내 CCTV 영상에서 실종자의 이동 동선을 신속히 찾아냈다.

박 구청장은 “이번 시스템 구축으로 실종자 수색의 효율성을 높이고 경찰과 협력해 마포를 안전도시로 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.