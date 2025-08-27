[헤럴드경제=채상우 기자] 경찰이 유명 가수 A씨를 약물 대리처방 혐의로 수사하는 것으로 파악됐다.
27일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 서대문경찰서는 최근 의료법 위반 혐의 등으로 A씨를 형사 처벌해달라는 고발장을 접수하고 수사에 착수했다.
고발장에는 A씨가 다른 사람의 명의로 향정신성의약품을 처방받았다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 이유 등을 조사할 예정이다.
123@heraldcorp.com
입력 2025-08-27 21:57:50
[헤럴드경제=채상우 기자] 경찰이 유명 가수 A씨를 약물 대리처방 혐의로 수사하는 것으로 파악됐다.
27일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 서대문경찰서는 최근 의료법 위반 혐의 등으로 A씨를 형사 처벌해달라는 고발장을 접수하고 수사에 착수했다.
고발장에는 A씨가 다른 사람의 명의로 향정신성의약품을 처방받았다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 이유 등을 조사할 예정이다.
‘트럼프 전화 4번 거절’ 인도 모디 총리 “관세 전화에 치욕 떠올라”... ‘어떤 모욕’ 줬길래 [디브리핑]
독일의 유력지 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 26일(현지시간) 트럼프 대통령이 최근 몇 주간 무려 4차례 이상 모디 총리와 통화를 시도했으나 모디 총리가 불응했다고 전하며 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 여러 차례 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부한 것으로 알려지며, 그 이유에 관심이 모아진다.
“얼마나 안 팔렸으면” 삼성 제쳤다, 난리더니…‘100만원’ 파격 인하
[헤럴드경제=박세정 기자] “결국 가격 100만원 낮췄다?” 세계 최초 두 번 접는 스마트폰으로 주목받았던 화웨이의 ‘트리폴드폰’이 100만원 낮은 가격으로 새롭게 등장한다. 이 제품은 출시 초기만 해도 삼성보다 앞선 트리폴드폰으로 선풍적인 관심을 끌었다. 하지만 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 377만~453만원에 달하는 고가에도 품질 문제로 결국 소비자 외면을 받으면서, 화웨이가 가격 인하 카드를 꺼낸 것으로 보인다. 화웨이에 이어 삼성전자 역시 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, ‘두 번 접는 스마트폰’의 경쟁도 본격화될 것으로 보인다. 글로벌 ICT 업계에 따르면, 중국 IT팁스터(정보유출자) 딩자오 슈마는 웨이보를 통해 화웨이의 차기 트리폴드폰 ‘화웨이XTs’의 가격이 전작보다 약 100만원 가량 저렴해진 1만5000위안(약 291만원)이 될 것이라고 언급했다. 차기작 ‘화웨이XTs’는 세계 첫 트리폴드폰인 ‘메이트XT’에 이어 화웨이가 두 번째로
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
40대~50대 ‘날벼락’…“9000명 해고합니다” 최악 ‘희망퇴직’ 결국 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 터질 게 터졌다” 9000명 또 해고한다. 마이크로소프트(MS)가 불과 두 달 만에 역대급 구조조정을 또 발표했다. 앞서 6000명을 해고 한 데 이어 이젠 40~50대 관리자급을 대상으로 한 대규모 인력 감원을 발표했다. 국내 기업들도 50대를 겨냥한 대규모 희망퇴직에 나섰다. 40대~50대 직장인들의 위기라는 말이 나올 정도다. MS는 최근 약 9000명을 해고할 것이라고 밝혔다. 올해 들어서만 세 번째다. MS는 지난 1월 저성과자 중심으로 전체 직원의 약 1%를 감원했고, 5월에는 6000명을 감원했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. ‘ 감원의 주요 타깃은 중간 관리자 직책이다. 40대~50대가 다수인 관리층을 제거해 조직의 유연성과 효율성을 높이기 위한 취지다. 50대 과장 인력이 수두룩한 KT도 대규모 희망 퇴직을 실시, 2800명이 회사를 떠났다. LG유플러스도 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행한다. 만 50세 이