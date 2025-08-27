“尹 돌아와 당의 정신적 지주 돼 주길 바라나” “무고한 사람 살해하려 한 세력과 대화할 생각 없어”

[헤럴드경제=서재근 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 27일 장동혁 국민의힘 신임 대표를 향해 “윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 헌법재판소의 파면도 잘못이고, 비상계엄 내란은 잘된 것이라고 주장하는가”라고 물었다.

정 대표는 이날 페이스북에 올린 ‘국민의힘 대표에게 묻는다’라는 글을 통해 “국민의힘에서 ‘윤어게인’을 주창하는 세력이 지도부에 뽑혔다. 신임 당 대표가 답해야 한다”며 답변을 촉구했다.

그는 “윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가”라며 “노상원 수첩에 빼곡히 적힌 무고한 시민들에 대한 살인 계획도 잘한 짓이고, 노상원 수첩에 적힌 사람들은 죽였어야 마땅한가. 노상원 수첩에 찬성하는가”라고 물었다.

그러면서 “윤석열의 비상계엄 내란 사태의 무모하고 잔인한 계획·실행은 헌법·법률을 위반한 것으로, 내란 특검과 내란재판정에서 내란수괴에 적용되는 법정형인 사형과 무기징역을 선고받을 것이 분명하다”고 강조했다.

이어 “더 주목하는 것은 노상원 수첩에 적시된 살상 계획”이라며 “윤석열의 내란이 성공했더라면 이재명 대통령도 정청래도 죽은 목숨이었을 것이다. 수많은 사람이 가장 처참하고 참혹하게 죽었을 것”이라고 꼬집었다.

아울러 정 대표는 집권 여당 대표로서 야당과 대화·협치해야 한다는 당 안팎의 요구에 관해 “윤석열의 비상계엄은 말로 싸우라는 의회 정신도 살해한 것이나 마찬가지다. 국회에서 무고한 수많은 사람을 살해하려 했던 세력과 과연 대화가 가능한 것인가”라고 반문했다.

정 대표는 이어 “상식적으로 나를 죽이려 했던 자들과 아무 일 없었다는 듯이 웃으며 대화할 수 있을까. 노상원 수첩을 용서할 수 있을까”라며 “나의 대답은 NO(아니다)”라고 밝혔다.