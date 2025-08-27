경제유튜브서 정부 주도 경제 정책 실행 의지 드러내 최근 PBR 발언 실수에 “일부 오해 있어…죄송하게 생각”

[헤럴드경제=서재근 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 정부가 추진하는 ‘초혁신 경제 프로젝트’ 실행으로 코스피 지수 5000을 달성할 수 있다고 말했다.

구 부총리는 27일 유튜브 채널 ‘경제 읽어주는 남자(김광석TV)’에 출연해 ‘코스피 5,000 목표를 포기했느냐’는 질문에 “아니다”라며 이같이 말했다.

그는 최근 주가순자산비율(PBR) 발언 실수를 두고 “일부 오해가 있어 죄송하게 생각한다”며 “자본시장 활성화에 굉장히 강력한 의지를 갖고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “경제 부총리 역할은 경제를 책임지는 자리”라며 “기업이 살아야 경제가 산다. 자본시장을 존중하지 않고 어떻게 기업을 살리고 경제를 살리겠느냐”고 강조했다.

부동산 시장에 관해서는 “정책 목표가 안정화”라며 “과도한 기대수익이 안 나도록 관리하겠다는 것”이라면서 “6·27 대출 규제 등 수요 관리에 이어 공급 대책도 준비하고 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 또 “기업 경쟁력으로 자본시장에 투자하는 게 기대수익률이 높다면 부동산 시장에 가라고 해도 가지 않을 것”이라며 “자산투자로 수익을 얻으면 근로소득 이외 자본소득으로 편안하게 여생을 살 수 있게 하겠다”고 강조했다.

아울러 그는 대미 투자 3500억달러에 관해 “한도 개념”이라며 “(투자) 속도와 사업은 미국과 협의해 순차적으로 들어갈 예정”이라고 말했다.

‘미국에 퍼준다’는 지적에는 “아니다”라며 “미국에 사업을 해서 원리금을 회수하고 이익은 미국과 나누는 것”이라고 답했다.