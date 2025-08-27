정동영 장관 “APEC 계기로 양국 관계 발전시켜 나가자” 한반도 문제에 관한 의견 나눠

[헤럴드경제=서재근 기자] 정동영 통일부 장관이 주한 중국대사를 만나 양국 관계와 한반도 문제에 관해 의견을 나눴다.

27일 통일부에 따르면 정 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 다이 대사를 만나 “경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 더욱 성숙한 양국 관계를 발전시켜 나가자”고 당부했다.

특히, 정 장관은 남북 간 신뢰 구축과 한반도 평화 공존을 위한 우리 정부의 대북·통일정책 기조를 설명하고 한반도에서 대화 재개와 한반도의 지속 가능한 평화를 위해 중국 정부의 건설적인 역할을 강조했다.

다이 대사는 정 장관의 취임을 축하하면서 중국 정부가 ‘한중 전략적 협력 동반자 관계’의 지속적인 발전을 위한 정 장관의 역할을 기대한다는 뜻을 전했다. 아울러 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 노력해 나갈 것이라는 입장도 표명했다.

통일부는 “양측은 한중관계 발전과 한반도 평화·안정을 위해 앞으로도 긴밀하게 소통하기로 했다”고 전했다.