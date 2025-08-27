[헤럴드경제= 박영훈 기자] “설마 했는데”

잇따른 흥행 참패로 영화 사업에서 엄청난 적자를 내는 명가 CJ ENM이 올해 처음으로 선보인 작품이 또 흥행에 참패했다. 영화 사업 철수설까지 나올 정도로 잘 되는 영화가 없다.

지난 13일 개봉한 CJ ENM ‘악마가 이사왔다’는 관객수가 고작 39만명에 그쳤다. 영화의 손익분기점은 약 170만명이다. 적자가 불가피한 상황이다. 비슷한 코믹 영화인 NEW ‘좀비딸’은 500만 관객을 돌파, 흥행에 크게 성공한 것과 대비된다.

잇따른 흥행 참패로 영화 사업 수장까지 교체하는 등 CJ ENM도 충격에 빠졌다.

‘악마가 이사왔다’는 CJ ENM 내부에서도 흥행을 기대했던 작품이다. 942만 관객을 동원한 엑시트의 감독이 연출해 개봉 전부터 천만 흥행 기대작으로 주목 받았다. 전작의 성공에 힘입어 업계에서도 천만 관객 돌파 가능성이 거론되며 큰 관심을 끌었다.

‘악마가 이사왔다’는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 이야기를 담은 코미디 영화다.

명량, 극한직업, 국제시장, 베테랑, 기생충 등 수많은 히트작을 내놓았던 1위 영화 명가 CJ ENM은 올 상반기 선보인 작품이 한편도 없다. 배급사 순위도 꼴찌로 추락했다. 잇따른 흥행 참패로 적자가 쌓이면서 영화 투자를 줄이고 있다.

CJ ENM은 영화에서 3년째 적자를 보고 있고, 올 상반기에도 영화, 드라마 부문에서 243억원의 영업 손실을 기록했다. 영화·드라마는 CJ ENM 매출의 약 30%를 차지하는 주요 사업이지만 오히려 성장에 발목을 잡는 악재가 되고 있다.

CJ ENM 영화 사업의 운명이 걸린 박찬욱 감독 신작 ‘어쩔수가없다’가 9월 개봉을 앞두고 있어, CJ ENM측은 초비상이다. ‘어쩔수가없다’마저 흥행에 실패할 경우 영화 사업 철수설이 다시 힘이 실릴 수밖에 없다. 회사 측의 부인에도 불구하고 영화 사업 매각설이 끊이지 않고 있다.

온라인동영상서비스(OTT)에 직격탄을 맞으며 영화 관람객이 줄고 있어, 영화 사업에 대한 회의론도 커지고 있다.

OTT 월 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 영화관 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 평균 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들이 많은 게 현실이다.

영화진흥위원회가 발표한 ‘상반기 한국 영화 결산’ 자료에 따르면, 2025년 상반기 극장 전체 매출액은 4079억 원, 전체 관객 수는 4250만 명을 기록, 매출액은 전년 동기 대비 33.2%(2024억 원), 관객 수는 32.5%(2043만 명)나 감소했다.