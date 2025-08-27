SKIET, 구성원 미팅서 공지 사유 제한 없이 최대 2년 가능 “불확실성 선제 대응 차원”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK아이이테크놀로지가 사업 경쟁력 강화 및 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 극복을 위한 자구책의 일환으로 국내 구성원 대상 무급휴직 제도를 시행한다.

27일 관련 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 이날 오후 구성원 대상 타운홀미팅을 열고 무급휴직 방안에 대해 공지했다. 캐즘 장기화로 둔화한 성장세와 높아진 불확실성에 선제 대응해 회사의 지속 성장 가능성을 높이기 위한 전략적 선택이라는 게 회사 측의 설명이다.

대상자는 서울 본사, 대전 연구개발(R&D)센터, 충북 증평 공장에 재직 중인 근속 2년 이상 구성원으로 기간은 최소 6개월에서 최대 2년까지 6개월 단위로 신청이 가능하다.

SK아이이테크놀로지는 구성원들이 개개인의 상황을 고려해 무급휴직을 활용할 수 있도록 휴직 사유에 제한을 두지 않았다. 육아, 가족돌봄, 건강, 학업 등 다양한 사유로 활용이 가능하고, 복리후생은 기존 무급휴직자 기준으로 유지된다.

SK아이이테크놀로지는 전기차 시장 둔화에 따른 가동률 감소 및 분리막 제품 판매 축소 등으로 지난해 1분기 이후 6분기 연속 상각 전 영업이익(EBITDA) 적자를 기록했다.

관계사로서 배터리 사업을 전개하는 SK온 역시 지난해 9월 희망퇴직 및 최대 2년간 학비를 지원하는 자기개발 무급휴직을 실행한 바 있다.

SK아이이테크놀로지는 이번 조치와 별개로 북미 및 유럽 판매량 증대와 에너지저장장치(ESS)용 제품 판매 확대 등의 실적개선 노력도 지속할 방침이다.