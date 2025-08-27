“재무구조 개선 노력 인정받은 결과” SK이노, 국내 신용평가사로부터 안정적 등급 유지

[헤럴드경제=서재근 기자] SK이노베이션의 회사채 수요 예측에서 목표액 3000억원의 약 3.7배인 약 1조1000억원이 몰렸다.

27일 업계에 따르면 SK이노베이션의 회사채 수요 예측에 2년물 3300억원, 3년물 4900억원, 5년물 2800억원의 자금이 몰렸다. 당초 모집 금액은 각각 1000억원, 1300억원, 700억원 규모였다.

회사는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물 +8bp, 3년물 +5bp, 5년물은 민평 금리와 동일한 수준에 모집 물량을 채웠다.

이번 수요예측 결과와 관련해 업계에서는 SK이노베이션 포트폴리오 리밸런싱(사업 재편) 전략에 따른 재무구조 개선 노력이 시장으로부터 인정받은 결과라는 해석이 나온다.

회사채 수요 예측이 기대 수준을 넘으며 SK이노베이션이 발행 예정일인 내달 4일 회사채를 최대 6000억원 증액 발행할 가능성도 제기된다.

SK이노베이션은 회사채 발행에 따라 확보한 자금을 차입금 상환에 활용해 재무 안정성을 높일 계획이다. 회사는 올해 순차입금 9조5000억원을 감축한다는 목표를 제시한 바 있다.

한편, SK이노베이션은 국내 신용평가사로부터 안정적인 신용등급을 유지하고 있다. 최근 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가는 SK이노베이션 무보증사채 신용도를 AA에 등급 전망 ‘안정적’으로 결정했고, 기업어음 신용등급도 A1으로 유지했다.