[헤럴드경제=김유진 기자] HD현대중공업을 필두로 한 조선주가 코스피 상승장을 견인하며 국내 증시는 강보합으로 마감했다.

27일 한국거래소에 따르면 20조원 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 뛰어든 HD현대중공업은 이날 전장 대비 5만3000원(11.32%) 오른 52만1000원으로 장을 마쳤다.

HD현대중공업은 총 140억달러 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 한화오션과 함께 참여했다. 독일 기업과 함께 최종 결선 숏리스트(적격 후보)까지 올라간 상황이다.

이날 한화오션은 전일 대비 3100원(2.88%) 오른 11만900원으로 장을 마감했다.

HD현대미포는 HD현대그룹이 미 군함 시장 진출을 위해 조선해양부문 계열사 간 합병을 추진한다는 소식에 전장 대비 2만7500원(14.59%) 오른 21만6000원으로 상승 마감했다. 삼성중공업(6.8%)과 HD한국조선해양(6.48%) 등 조선주 전반이 강세를 보였다.

이날 코스피지수는 전날 대비 7.8포인트(0.25%) 오른 3187.16에 마감했다. 유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 608억원, 278억원 순매수 했고 외국인은 2031억원 순매도 했다.

원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전장 대비 0.5원 오른 1396.3원을 기록했다.