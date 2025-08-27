“한국이 미국의 조선업 구해 한미 양국 새로운 도약 이룰 것” “우상호 정무수석, 장동혁 신임 국민의힘 대표 예방 예정”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 27일 이재명 대통령의 미국 필라델피아 필리조선소 방문 의의에 대해 “한미 양국이 힘을 합쳐 새로운 K-조선협력 모델을 만들어가는 과정이자, 72년 한미동맹을 미래형 포괄적 한미전략동맹으로 확장하는 이정표가 될 것”이라고 평가했다.

전은수 대통령실 부대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 브리핑에서 “이 대통령이 필리조선소 명명식에서 한 발언처럼, 72년 전 필라델피아 앞바다를 가르며 나아간 함정들이 한국전쟁의 포화 속에서 고통받던 대한민국 국민을 구했듯, 대한민국이 이번에는 미국의 조선업을 구해 한미 양국이 동맹의 새 도약을 이뤄나갈 것”이라며 이같이 말했다.

전 부대변인은 거듭 “이번 방문은 한미 간 조선 산업 협력 현장을 직접 확인하고 미래적 포괄적 전략 동맹으로의 도약 의지를 다지는 자리였다”고 평가했다.

앞서 이 대통령은 26일(현지시간) 미국 필라델피아에 위치한 한화 필리조선소를 방문하고 현장을 시찰했다. 한화 필리조선소는 새로운 한미 동맹의 상징적인 장소로, 한미는 조선업 협력 등 첨단 기술 협력으로 한미 동맹을 발전시키기로 뜻을 모았다.

전 부대변인은 “필리조선소는 한화오션 지분율 40%, 한화시스템 지분율 60%로 1억달러를 투자한 조선소”라며 “필리조선소는 2000년 이후 미국 존스법이 적용되는 대형상선의 약 50%를 공급한 실적을 보유하고 있다. 최근 국가안보다목적선박 건조 프로젝트 뿐만 아니라 관공선, 해군수송함 수리개조 등 다양한 분야에서 뛰어난 실적을 기록해왔다”고 설명했다. 필라델피아 해군조선소는 한국전쟁에 참여한 USS 엔터컴 함공모함, 전함인 USS뉴저지 등을 건조하기도 했다.

이어 그는 “한화그룹 또한 한화오션이 보유한 최고 기술력과 지속가능한 해양솔루션을 바탕으로 북미시장에서 새 성장동력을 창출하고, 미 상선 및 군함건조시장 진출을 위해 필리조선소를 중심으로 역량을 확보해나가고 있다”고 덧붙였다.

한편 순방 일정을 마친 이 대통령이 장동혁 신임 국민의힘 대표와 통화할 계획 등과 관련해 전 부대변인은 “관례적으로 이날 오후 5시 정도 우상호 정무수석이 축하 난을 들고 방문할 것 같다”면서 “나머지는 지금 귀국길에 있기 때문에 확인하지 못했다”고 전했다.