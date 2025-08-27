롯데카드 ‘띵샵’ 쇼핑 데이터 분석 주이용자층 ‘40대 남성’ 41% ‘장기 무이자할부’로 고가 가전제품 구매 선호

[헤럴드경제=정호원 기자] #이모씨(40대·남)는 비싼 가격에 망설였던 최고 사양의 갤럭시탭 울트라를 ‘엣지(EDGE)’에서 구매했다. 평소 같으면 백만원이 넘는 전자기기 대신 ‘현실 타협’으로 가성비 제품을 골랐겠지만, 50개월 무이자 할부로 월 2만원만 부담하면 된다는 계산에 과감히 고사양 모델을 선택했다.

카드사의 대표적인 대고객 혜택인 ‘장기 무이자할부’는 고가·가전기기를 구매하는 40대 남성에게 특히 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다. 수백만원에 달하는 제품도 장기 무이자할부로 구매하면 월 부담액이 적어지는 구조 덕분이다.

주 고객층 ‘40대 남성’…평균 53만원, 43개월 할부

27일 롯데카드의 프리미엄 제품관 ‘엣지(EDGE)’의 구매고객 데이터를 분석한 결과, 판매 상위 품목은 ▷휴대폰 ▷프리미엄 드라이기 ▷에어컨 ▷로봇청소기 ▷스마트워치 순이었다. 엣지는 지난 3월 롯데카드 ‘띵샵’ 내에 신설된 프리미엄 제품 전용관으로 최대 50개월 무이자 할부를 제공하는 것이 특징이다.

예컨대 50개월 무이자할부를 이용하면 애플 에어팟은 월 5000원대, 다이슨 에어랩은 월 1만원대, LG전자 스타일러는 월 2만원대, 삼성전자 갤럭시탭은 월 1만원대부터 구매할 수 있다. 엣지에 등록된 상품의 평균 가격은 53만원으로, 평균 무이자 할부 기간은 43개월에 달했다.

프리미엄 제품을 장기 무이자 할부로 제공한다는 전략은 곧바로 성과로 이어졌다. 엣지 출시 두 달 만인 지난 5월 기준 구매 회원 수는 45.7% 늘었고, 매출은 55% 증가했다. 띵샵 회원 1인당 결제액도 6.4% 확대됐으며, 엣지 페이지 순방문자수(UV)는 235.4% 급증했다.

이용자 비중은 40대 남성이 41.6%로 가장 컸다. 뒤이어 50대(26.2%), 30대(20.3%) 순이었다. 전체 고객 중 남성이 54%로 여성(46%)보다 많았다.

카드사, 장기 무이자할부로 ‘락인(lock in) 효과’ 노린다

전문가들은 카드사가 쇼핑 플랫폼을 통해 장기 무이자할부를 내세우는 전략을 ‘락인(lock in)효과’와 연결 짓는다. 장기 할부를 이용하는 고객은 해당 카드를 오래 유지할 수밖에 없고, 동시에 카드사는 고객 구매 데이터를 확보해 맞춤형 큐레이션과 마케팅에 활용할 수 있게 되기 때문이다.

현재 롯데카드 ‘띵샵’ 외에도 ▷신한카드(올댓쇼핑) ▷삼성카드(삼성카드 쇼핑) ▷현대카드(M몰)은 독립형 쇼핑플랫폼을, KB국민카드는 (KB Pay)는 앱 내에 쇼핑 기능을 통합해서 운영 중이다.

서지용 상명대 교수는 “카드사가 빅데이터 기반 고객 관리 시스템을 활용해 소비 패턴과 선호도를 분석하고 개인 맞춤형 혜택을 제공하면 소비자 이탈을 줄이고 매출 증대에도 도움이 될 것”이라며 “다만 장기 무이자는 카드사 비용 부담 가중으로 이어질 수 있다”고 말했다.