무신사가 최대 주주로…‘무신사 차이나’ 설립

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 중국 최대 규모의 글로벌 스포츠웨어 기업인 ‘안타 스포츠(Anta Sports)’와 손잡고, 본격적인 중국 시장을 공략한다고 27일 밝혔다.

무신사와 안타 스포츠는 중국 현지에 합작법인 ‘무신사 차이나(MUSINSA China)’를 설립하고 공동 투자를 단행한다. 현지 규제 당국의 승인 절차를 거쳐 오는 9월 말까지 완료할 예정이다.

무신사는 합작법인 지분 60%를 보유하며 최대주주 지위를 갖는다. 안타 스포츠가 나머지 40% 지분을 보유한다.

무신사 차이나는 중국 시장 내에서 무신사 스탠다드와 무신사 스토어의 온오프라인 사업을 주도할 예정이다. 안타 스포츠는 합작 법인 이사회를 통해 전략적·재무적 관리 역할도 수행한다.

이번 파트너십은 중국 시장에서 영향력을 확대하고자 하는 무신사와 안타 스포츠의 니즈가 맞아떨어진 결과다. 무신사는 입점 브랜드 1만여 개를 보유한 국내 최대 패션 플랫폼으로, 한국의 유망한 디자이너 패션 브랜드의 중국 현지 진출을 지원할 계획이다.

안타 스포츠는 중국에서 ‘멀티 브랜드(multi-brand)’ 전략을 성공적으로 실행 중인 현지 최대 규모의 스포츠웨어 그룹이다. 스포츠웨어, 애슬레저, 라이프스타일 스포츠웨어 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 전개하며 쌓은 전문성을 바탕으로 프리미엄과 대중 시장을 폭넓게 아우르고 있다.

안타 스포츠의 전략적 투자는 스포츠웨어와 패션의 융합을 강화할 것으로 보인다. 또 세분화되고 빠르게 변화하는 젊은 소비자들의 수요를 충족시킬 기회가 될 것으로 전망된다.

박준모 무신사 대표는 “무신사의 패션 산업 경험과 안타 스포츠의 강력한 브랜드 관리 역량이 결합해 중국 소비자에게 다양한 유통 채널과 브랜드 경험을 선사할 것”이라며 “활력 넘치는 중국 시장에서 젊은 소비자를 대상으로 많은 관심을 끌어내겠다”고 말했다.