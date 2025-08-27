지난달 ‘기억과 위로, 치유의 대화’ 후속조치 전성환 대통령실 경청통합수석 진행

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 전성환 경청통합수석 주재로 사회적참사 유가족 대표 경청 간담회를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 간담회는 지난달 16일 있었던 이재명 대통령 주재 ‘기억과 위로, 치유의 대화’ 간담회의 후속 조치로 사회적 참사 유가족 대표와 경청 간담회를 갖는다. 이번 간담회는 참사로 가족을 잃은 유가족을 위로하고, 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

간담회는 이날 오후 ‘아리셀중대재해참사 유가족대표 경청 간담회’를 시작으로 앞으로 6주간 이어질 예정이다.

이 기간동안 12·21제천화재참사, 가습기살균제 참사, 2·18대구지하철참사, 인천 인현동 화재참사, 6·9광주학동참사, 스텔라데이지호 침몰참사, 7·18공주사대부고 병영체험학습 참사, 씨랜드 청소년 수련원 화재참사, 부천화재참사 유가족 대표를 차례로 만난다. 또한 간담회에는 관계 중앙부처와 지자체 공무원도 함께 참석한다고 한다.

대통령실 관계자는 “간담회는 유가족이 그간 마음 깊이 담아둔 말씀과 요청사항을 전하면, 대통령실 수석비서관과 관계 중앙부처·지자체가 이에 대해 답변하는 방식으로 진행된다”고 설명했다.