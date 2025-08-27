[헤럴드경제=임세준 기자] 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

한 전 총리는 국무회의 부의장인 국무총리로서 지난해 윤석열 전 대통령의 12.3 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받고 있다.