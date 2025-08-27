한은, 거주자 외화예금 동향 기업 외화예금, 12.5억달러 감소

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 거주자 외화예금이 13억달러 가량 줄어든 것으로 나타났다. 일부 기업이 해외법인으로부터 받은 배당금을 인출하면서 기업 외화예금이 감소한 영향으로 풀이됐다.

27일 한국은행이 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면, 7월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1051억5000만달러로, 6월 말보다 12억9000만달러 감소했다. 외화예금 잔액은 5월과 6월 두 달 연속 늘다가 7월 감소 전환했다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국기업 등의 국내 외화예금을 의미한다.

특히 한 달 사이 기업예금(904억2000만달러)이 12억5000만달러 감소했다. 일부 기업이 해외법인으로부터 받은 배당금을 인출했고, 경상거래 대금 지급도 늘면서 나타난 현상으로 분석됐다. 개인예금(147억3000만달러)은 4000만달러 감소했다.

통화 종류별로는 중국 위안화(11억9000만달러)가 8억9000만달러 줄었다. 미국 달러화(887억2000만달러)와 유로화(50억7000만달러)도 4억2000만달러, 1억4000만달러씩 감소했다. 다만, 엔화(87억4000만달러)는 5000만달러 늘었다.