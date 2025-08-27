한은, 금융기관 가중평균 금리 통계 가계대출 금리 8개월 연속 하락했지만 주담대 금리는 오히려 2개월 연속 상승

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난달 은행권 주택담보대출 금리가 상승하면서 두 달 연속 오름세를 기록했다. 대출 가산금리 인상과 우대금리 축소 등이 영향을 미쳤다.

27일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’ 통계에 따르면 예금은행의 7월 가계대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.20%로 전월(4.21%)보다 0.01%포인트 내렸다. 8개월 연속 하락이다.

그러나 가계대출 가운데 주택담보대출은 3.93%에서 3.96%로 0.03%포인트, 일반 신용대출도 5.03%에서 5.34%로 0.31%포인트 상승했다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “지난달 은행채 5년물 등 지표 금리는 대체로 보합세였지만, 일부 은행이 5∼6월 대출 가산금리를 인상하고 우대금리를 축소한 영향이 1∼3개월 시차를 두고 나타나면서 평균 주택담보대출 금리가 올랐다”고 설명했다.

이어 “신용대출은 6·27 대책 이후 상대적으로 낮은 금리를 적용받는 고신용 대출자의 신규대출이 줄면서 평균이 높아졌다”며 “주택담보·신용대출 금리가 올랐는데도 전체 가계대출 금리가 내린 것은 상대적으로 금리 수준이 높은 일반 신용대출의 비중이 축소됐기 때문”이라고 덧붙였다.

금리 전망에 대해서는 “이달 들어 26일까지 은행채 5년물 평균 금리는 7월보다 소폭 내린 상태”라며 “(시장금리 추이로 미뤄) 8월 주택담보대출 금리에 하락 압력이 있겠지만, 가산금리 인상 등이 대출 실행까지 시차를 두고 영향을 미칠 수 있는 만큼 더 지켜봐야 한다”고 설명했다.

7월 기업 대출 금리(4.04%)는 0.02%포인트 떨어져 두 달째 하락세를 유지했다. 대기업(3.99%)과 중소기업(4.08%) 대출 금리가 각 0.01%포인트, 0.03%포인트 낮아졌다. 가계와 기업을 모두 포함한 전체 은행권 대출금리는 4.09%에서 4.06%로 0.03%포인트 하락했다.

예금은행의 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)도 연 2.55%에서 2.51%로 0.04%포인트 낮아졌다. 지난해 10월 이후 10개월 연속 내림세다.

은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차는 1.55%포인트로 0.01%포인트 커졌다. 예금 금리 하락 폭이 대출 금리보다 컸기 때문이다.

다만 신규 취급 기준이 아닌 잔액 기준 예대 금리차는 2.20%포인트에서 2.18%포인트로 0.02%포인트 감소했다.