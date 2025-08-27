[헤럴드경제=서병기선임기자]“이렇게 단촐한 음식(비빔밥)으로 어머니를 떠올리게 하다니”(연희군이 연지영이 만들어준 비빔밥을 먹으면서)

이런 대사는 신파성이 있으면서도 살짝 설레는 심쿵 포인트다. 게다가 연산군을 연상시키는 연희군은 죽임을 당한 엄마(폐비 윤씨)를 항상 생각하는 결핍 가득한 왕 아닌가.

‘폭군의 셰프’가 국내, 글로벌 OTT 뿐만 아니라 화제성까지 싹쓸이하고 있다.

최고의 순간 과거로 타임슬립한 프랑스 유학 셰프(임윤아)가 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕 연희군(이채민)을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로코다. 현대와 전통이 자연스레 콜라보가 됐다. 임윤아가 맡은 연지영이 전통식재료를 사용해 현대식으로 만들어낸다. 벌써 고추장 버터 비빕밥과 고기가 저온조리로 부드럽게 만들어진 수비드 스테이크가 나왔다.

1, 2회가 방송된 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)가 셰프와 폭군의 맛 좋은 케미스트리로 시청자들의 마음을 사로잡으며 시청률부터 화제성 순위까지 가파른 상승세를 타고 있다.

앞서 1회 시청률은 수도권 가구 평균 5.1%, 최고 6.7%를, 전국 가구 평균 4.9%, 최고 6.8%를 기록하며 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위로 쾌조의 스타트를 끊었다. 이어 2회 시청률 역시 수도권 가구 최고 8.7%, 전국 가구 최고 8.6%로 상승했고 tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국 기준 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

이와 함께 첫 방송 이후 커뮤니티에는 “드라마 진짜 재밌고 연출력도 굿”, “보다가 웃겨서 물 먹다 뿜었다”, “임윤아 코믹연기 너무 잘해”, “배우들 연기력 탄탄해서 몰입 최고”, “요리 장면 설명이나 시각효과가 좋다” 등의 호평이 쏟아지고 있다.

이에 힘입어 K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스가 발표한 TV-OTT 드라마 화제성 1위에 이름을 올렸다. 또한 임윤아(연지영 역)와 이채민(이헌 역) 역시 TV-OTT 통합 출연자 화제성 순위에서 당당히 1, 2위를 거머쥐었다.(2025. 08. 26 기준)

더불어 ‘폭군의 셰프’는 2회 기준 2025년 tvN 토일드라마 중 티빙 라이브 수치 최고를 경신했고 2025년 8월 27일 기준 오늘의 티빙 1위를 차지하며 국내 OTT에서도 눈부신 성과를 거두고 있다. 방영 첫 주만에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 TV쇼 부문 4위로 진입하며 글로벌 OTT까지 장악했다.(2025. 8. 18 – 2025. 8. 24 집계 기준)

26일(화) 기준 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 서비스 플릭스패트롤에 따르면 ‘폭군의 셰프’는 넷플릭스 TV쇼 부문 1위에 올랐다. 국가별로는 93개 국가 및 지역에서 TOP10에 진입했고, 이 가운데 총 42개 국가 및 지역에서 1위를 기록하며 초반부터 인기몰이 중이다. 일본, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 멕시코, 브라질, 사우디아라비아 등에서 1위를 기록 중이고, 이탈리아(3위), 독일(4위), 스페인(4위), 프랑스(5위), 영국(7위), 미국(8위) 등 북미와 유럽권에서도 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.

여기에 방영 1주차 누적 유튜브 조회수는 지난 1년 간 tvN 토일드라마 방영작 평균 대비 약 233% 높은 수치인 약 8천만 뷰를 기록하며 2025 tvN 토일드라마 역대 1위에 등극했다. 2025년 방영작 중 디지털 언급량 최고치로 이는 지난 1년 간 방송된 tvN 토일드라마 평균 대비 약 170% 높아 관심도를 체감케 한다.

특히 이번주 방송될 3, 4회에서는 셰프 연지영(임윤아 분)이 궁궐에 입성하면서 왕 이헌(이채민 분)과의 관계에 새로운 전환점을 맞이해 궁금증을 더하고 있다. 과연 이헌이 연지영을 궁궐에 데리고 들어온 이유는 무엇일지, 연지영은 살얼음판 같은 궁 안에서 끝까지 살아남을 수 있을지 ‘폭군의 셰프’ 다음 이야기가 기다려진다.

셰프 임윤아와 왕 이채민의 맛 좋은 로맨스가 계속될 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’는 오는 30일 밤 9시 10분에 3회가 방송된다.