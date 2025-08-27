장애인 고객 지원·도서 출판 등

LG전자는 장애인 고객들이 보다 쉽고 안전하게 가전제품을 사용하도록 지원하는 활동을 확대한다고 27일 밝혔다.

제품 접근성을 높여 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’을 적극 실천하는 차원이다.

LG전자는 비영리단체인 한국장애인재활협회, 피치마켓과 협력해 서울, 창원, 평택, 구미 등 전국 각지의 장애인 기관 20곳에서 장애 고객들에게 가전 제품 사용법을 알려주는 ‘쉬운 가전 프로젝트’(사진)를 진행하고 있다. 이 활동은 임직원들의 자발적인 참여로 올해 말까지 진행된다.

LG전자는 성별, 나이, 장애 유무와 상관없이 모든 고객이 가전을 편리하게 사용하도록 자체 개발한 보조 액세서리 ‘LG 컴포트 키트(LG Comfort Kit)’ 총 600개를 장애인 복지관 20곳에 전달했다.

느린 학습자나 발달장애 아동이 가전제품 사용법과 작동 원리를 쉽게 이해할 수 있게 제작한 ‘쉬운 글 도서’ 1500권과 시각 장애인을 위한 점자 스티커도 전달한다.

느린 학습자, 발달장애 아동·청소년을 중심으로 진행하던 ‘가전 학교 원데이 클래스’ 역시 비장애 어린이까지 확대 진행하고 있다. 서경원 기자