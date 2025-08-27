40여개국 에너지부처 장·차관 참여 “인프라·투자·정책 함께 구축해야”

현대자동차그룹은 ‘제16차 청정에너지 장관 회의(CEM16)’에 참가해 확장 가능한 수소 생태계 구축에 대한 필요성을 강조했다고 27일 밝혔다.

2010년 처음 시작해 올해로 16회째를 맞은 CEM16은 청정에너지 보급 확대를 위한 정책 공유와 지식 활성화를 목표로 하는 글로벌 고위급 회의다. 올해는 산업통상자원부 주도로 8월 25일부터 27일까지 부산 해운대구 벡스코에서 개최됐다.

한국·미국·중국·일본·브라질 등 29개 회원국을 비롯한 전 세계 40여개 정부의 장·차관급 대표단, 국제에너지기구(IEA)와 유엔산업개발기구(UNIDO), 세계은행(WB) 등 국제기구 주요 인사 및 글로벌 기업 등이 참여해 미래 에너지의 발전 방향을 논의했다.

회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 탈탄소 가속화를 위한 공공과 민간 협력의 중요성을 강조했다. 켄 부사장은 “수소가 경쟁력 있는 에너지 역할을 하기 위해서는 공공과 민간이 재정적 지원과 산업 개발을 연계한 인프라·투자·정책을 함께 구축해야 한다”며 “지속 가능성 있는 수소 생태계를 만들기 위해 수요 창출과 공급 확대를 동시에 추진해야 한다”고 말했다.

이어진 미래 연료 세션에서 현대차그룹은 자사의 수소 기술 및 사업 현황을 알리고 수소 산업 발전을 위한 가격 경쟁력 확보와 공급망 구축을 위해 모든 국가가 사용할 수 있는 청정 수소 인증 시스템과 상호 평가 표준 마련이 필요하다고 강조했다.

켄 부사장은 “새로운 수소 에너지 시스템으로의 전환을 위해서는 전략적 인프라 구축이 필수적이다”며 “올바른 수소 에너지 유통 시스템이 갖춰진다면 산업과 지역 전반에 걸쳐 수소 에너지 공급이 효율적이고 원활하게 확장될 수 있을 것”이라고 말했다. 서재근 기자