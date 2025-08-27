벡스코 기후산업국제박람회 총출동 삼성, AI절약모드 등 에너지 세이빙 LG, AI 엔진 탑재 HVAC 솔루션 포스코, HyREX·AI스마트고로 공개

삼성, LG, 포스코 등 국내 주요 그룹이 27일 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 개막한 ‘기후산업국제박람회(WCE) 2025’에 참여, 미래 기후를 위한 다양한 AI(인공지능) 에너지 기술을 선보였다. 산업통상자원부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 주최하는 올해 기후산업국제박람회는 ‘Energy for AI & AI for Energy’를 주제로 29일까지 열린다.

▶삼성전자, ‘AI 통한 에너지 절약’ 주제로 전시=삼성전자는 ▷AI 절약모드 ▷통합 모니터링·관리 ▷개인화 ▷빌딩 에너지 관리 설루션 등 AI 기술을 통한 에너지 절약을 주제로 전시를 진행한다.

‘에너지 세이빙’ 존에서는 냉장고, 에어컨, 세탁건조기, TV 등 주요 제품의 현재 에너지 사용량과 월간 예측 사용량을 한 눈에 확인할 수 있다. 거실 공간으로 구현된 ‘AI 절약모드’ 존에서는 비스포크 AI 무풍 콤보 시스템에어컨, Neo QLED TV, 비스포크 AI 에어드레서 등을 한 번에 연동한 AI 절약모드를 소개한다.

주방 공간으로 꾸며진 ‘통합 모니터링’ 존에서는 집 안팎 언제 어디서든 에너지 사용량을 실시간으로 확인하고, 스크린이 탑재된 모든 제품에서 에너지 사용량을 모니터링하는 모습을 시연한다. 침실과 같은 개인공간에서는 갤럭시 워치, 갤럭시 링 등 웨어러블 기기로 수집한 데이터를 분석, 수면 패턴에 따라 에너지를 절약하는 모습도 보여준다. 빌딩 에너지 관리 솔루션인 ‘b.IoT’ 존에서는 빌딩 공조 상황을 한 눈에 파악하고, 자동화를 통한 관리로 최대 15%의 에너지를 절감하는 과정이 소개된다.

▶LG전자, ‘AI 엔진’ 적용 HVAC 솔루션 공개=LG전자는 약 270㎡ 규모의 부스에 주거·공공·상업 시설 맞춤형 HVAC(냉난방공조) 솔루션을 체험하는 공간을 구성했다.

부스 입구에는 ‘AI 엔진’을 적용한 시스템에어컨 ‘멀티브이 아이(Multi V i)’와 ‘멀티브이 에스(Multi V S)’가 자리한다. AI 엔진은 실내외 온도 변화를 감지해 냉방 세기를 자동으로 조절하고, 실내 환경이 쾌적해지면 절전 모드로 전환해 에너지 효율을 높인다. 특히 멀티브이 아이는 기존 ‘멀티브이 슈퍼5(Multi V Super5)’ 대비 최대 7.2% 높은 효율을 구현하며, 탄소 배출 저감 효과를 입증했다.

주거 솔루션으로는 ‘휘센 AI 시스템에어컨’을 소개한다. 이 제품은 ‘AI 바람’ 기능으로 사용자의 선호 온도를 학습해 자동 제어한다. 공공 솔루션으로는 플라스틱 사용을 줄인 ‘4방향 시스템에어컨’이 눈길을 끈다. 상업 솔루션은 국내 40평형 제품 중 유일하게 에너지효율 1등급을 획득한 ‘상업용 스탠드 에어컨’이 전시된다.

▶포스코, ‘AI 스마트고로’ 등 탄소감축 기술 공개=포스코그룹도 이번 박람회에 참가해 그룹의 탈탄소 비전과 탄소감축 기술 역량 알리기에 나섰다.

올해로 참가 5회째를 맞이하는 포스코그룹은 포스코홀딩스·포스코·포스코인터내셔널이 통합 전시관을 운영한다. ‘수소환원제철 존’에서는 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 이산화탄소 배출량을 획기적으로 줄인 한국형 수소환원제철 기술 ‘하이렉스(HyREX)’가 소개된다. 포스코그룹은 2030년까지 수소환원제철 상용화 기술 개발을 완료할 계획이다.

‘브릿지 기술 존’에서는 CCUS(탄소포집·저장·활용) 실증 기술, 인텔리전트 팩토리 존에서는 AI 기반의 스마트 고로, 지능형 로봇 활용 기술 등이 다채롭게 공개된다. ‘에너지 전환 존’은 수소혼소발전소로 단계적 전환을 추진 중인 포스코인터내셔널의 인천 LNG(액화천연가스) 복합발전소와 포스코의 에너지저장장치(ESS)용 고내식 합금도금강판 포스맥(PosMAC), LNG·액화수소 탱크용 고망간강 등 주요 에너지 강재들을 선보인다. 서경원·김성우 기자