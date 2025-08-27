가로 111m 초대형 전광판 운영 ‘플랫폼111’ 독자cms 기술 적용

카카오모빌리티가 자체 개발한 독자적 시스템 관리 기술을 활용해 KTX 서울역을 국내 대표적인 ‘미디어 랜드마크’로 탈바꿈한다.

카카오모빌리티는 다음달부터 KTX 서울역에 새롭게 들어선 초대형 융복합 안내 전광판인 ‘플랫폼111’의 광고 운영을 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.

카카오모빌리티는 오프라인과 온라인 광고 환경을 유기적으로 연동해 관리하는 독자적인 CMS 기술을 보유하고 있다. 이를 바탕으로, 2022년부터 편의점 소형 디스플레이와 도심 핵심 상권의 초대형 전광판 등으로 광고 서비스 운영 범위를 점진적으로 확대해 왔다.

코레일유통이 설치한 플랫폼111은 서울역 내부를 파노라마 형태로 둘러싸는 미디어 파사드다. 기차역 플랫폼과 미디어 파사드의 최대 가로 길이 ‘111ｍ’에 착안해 규모와 상징성을 담아 명명한 공간이다. 카카오모빌리티는 해당 미디어 파사드를 ‘서울 파노라마’라는 브랜드명으로 운영한다.

기존 KTX 서울역 광고판은 뒤편에서 빛을 쏘아 광고를 송출하는 단순한 라이트박스 형태의 광고판이었다. 플랫폼111은 카카오모빌리티의 통합 CMS 기술 등을 적용해 3D 애니메이션이나 몰입형 콘텐츠도 송출할 수 있다.

카카오모빌리티는 플랫폼111을 통해 연간 1억명 이상의 국내외 이용객이 오가는 KTX 서울역을 국내 대표적인 국내 미디어 랜드마크로 자리 잡도록 한다는 계획이다.

이를 위해 카카오모빌리티는 ‘KTX 운행 정보’ ‘날씨 정보’ 등 실용적 콘텐츠는 물론 외국인 관광객을 고려한 ‘K-POP 영상’ ‘미디어아트’ ‘시즌별 콘텐츠’ 등 엔터테인먼트 요소를 결합한 차별화된 콘텐츠도 함께 송출할 계획이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “주요 국내 광고 플랫폼사와의 전략적 파트너십을 확대하여 ‘서울 파노라마’ 등 다양한 옥외 매체를 정교한 타기팅과 데이터 기반 집행이 가능한 디지털 옥외광고 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라며 “이를 통해 광고주에게는 효율적인 미디어 믹스를, 소비자에게는 더 높은 몰입 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

앞서 카카오모빌리티는 전국 단위로 검증된 CMS 운영 실적과 온·오프라인을 통합 관리할 수 있는 독자적 광고 시스템 역량을 인정받아 플랫폼111의 광고 운영 파트너로 선정됐다. 박혜림 기자