국내 금융사 첫 은행 전환 인가 디지털기반 중기 전문은행 추진

BNK금융그룹이 카자흐스탄 알마티에서 카자흐스탄 은행법인(BNK Commercial Bank) 개소식을 성료했다고 27일 밝혔다. 이번 개소를 통해 중앙아시아 금융 네트워크를 본격적으로 강화하겠다는 포부도 드러냈다.

BNK금융은 지난 6월 카자흐스탄 금융당국으로부터 은행법인 전환 본인가를 취득한 후 약 두 달간 준비 과정을 거쳐 개소에 이르렀다. 이번 개소식에는 BNK금융 경영진과 현지 금융당국 관계자, 주요 고객과 기업인이 참석했다. 특히 국내 금융사가 현지 소액금융기관에서 은행으로 전환 인가를 받은 첫 사례라는 점에서 업계의 높은 평가를 받고 있다.

BNK금융은 이번 카자흐스탄 법인을 ‘디지털 기반 중소기업 특화 전문은행’으로 육성하겠다는 비전을 제시했다. 이를 위해 현지 맞춤형 디지털 금융 플랫폼을 구축하고 신속한 기업금융 지원 체계를 마련, 단계별 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다.

개소식 이후 BNK금융 경영진은 키르기스스탄으로 이동해 현지 중앙은행 총재와 면담을 진행한 데 이어 BNK캐피탈 라오스 법인의 영업 현황을 점검할 예정이다. 유혜림 기자