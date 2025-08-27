샤오미 중심·중국 테크기업 집중투자

하나자산운용이 샤오미를 중심으로 한 중국 대표 테크 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 새로 내놓는다. 올해 들어 공격적으로 미국 투자 ETF 신상품을 선보인데 이어 중국까지 ETF 라인업을 확장함으로써 투자자들의 실질적인 투자 수요를 충족시킨다는 전략이다.

하나자산운용은 27일 여의도 FKI타워에서 기자간담회를 열고 다음달 2일 ‘1Q 샤오미밸류체인액티브 ETF’를 신규 상장한다고 밝혔다.

김태우 하나자산운용 대표는 “‘인공지능(AI) 실용화 가속’과 ‘중국 제조업의 진화’라는 두 거대한 흐름이 교차하는 지점에서 주목받는 샤오미를 중심으로 중국 혁신 기업에 투자하는 ETF를 출시하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “1Q ETF는 앞으로도 실질적인 투자 수요에 기반한 차별화된 상품을 지속적으로 공급할 것”이라고 강조했다.

해당 ETF는 샤오미를 약 25% 비중으로 편입하고 나머지는 관련 밸류체인 종목에 투자한다. 세부적으로는 샤오미 외에 소프트웨어·하드웨어, 전기제품, 인터넷 소매, 통신장비, 반도체 등 중국 대표 테크기업 중 시가총액 상위 3개 기업(텐센트, 알리바바, BYD)을 각각 8%씩 편입한다.

비교지수로는 ‘SOLACTIVE-KEDI XIAOMI FOCUS CHINA TECH INDEX’를 추종하고, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정하는 액티브 투자 전략으로 비교지수 대비 초과 성과를 추구한다.

‘딥시크 쇼크’ 이후 중국 증시를 견인할 10개 핵심 빅테크 종목 ‘프로미넌트 10(프롬10)’에 시장의 관심이 쏠린 가운데 제조업을 기반으로 확실한 경쟁력을 보유한 샤오미에 집중했다는 것이 하나자산운용의 설명이다.

경예은 기자