교육부 ‘학자금 지원 제한’ 대학 17곳 발표

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 재정 건전성이 떨어지는 등 경영 상태가 나빠 학자금을 지원할 수 없는 17개 대학을 가려서 발표했다.

27일 교육부가 발표한 학자금 지원 제한 대학은 17곳(일반대 10개·전문대 7개)은 내년 1년간 국가장학금과 학자금 대출이 제한된다. 일반대의 경우 ▷가톨릭관동대 ▷금강대 ▷대구예술대 ▷신경주대 ▷영남신학대 ▷예원예술대 ▷제주국제대 ▷한일장신대 ▷한국침례신학대 ▷화성의과학대 등이 명단에 이름을 올렸다. 전문대의 경우 ▷광양보건대 ▷나주대 ▷부산예술대 ▷송호대 ▷수원과학대 ▷영남외국어대 ▷웅지세무대 등이 포함됐다.

학자금 지원이 제한되는 대학은 한국대학평가원과 한국고등직업교육평가원이 진행하는 ‘기관평가 인증’과 한국사학진흥재단이 실시하는 ‘재정진단’을 반영해 결정됐다.

2025학년도 기관평가 인증 결과 총 313개 학교 가운데 인증대학은 288개 대학(일반대 166개·전문대 122개)이었다. 미인증대학은 25개교(일반대 18개·전문대 7개)다.

대학의 재무 정보를 활용해 사립대학의 운용 지속 가능성을 평가하는 ‘재정진단’ 결과에는 총 279개 대학 가운데 270개 대학(일반대 156개·전문대 123개)이 재정건전대학으로 꼽혔다. 경영위기대학은 9개교(일반대 5개·전문대 4개)가 지정됐다. 경영위기대학은 지난해 대비 5개 감소했다.

경영위기대학은 신입생 충원율이 낮거나 여유자금이 없어 운영손실 보전이 불가능한 대학을 이른다. 지난해 경영위기대학에서 올해 재정건전대학으로 전환된 5개 대학은 주로 외국인 유학생 유치와 기부금 확보 등에 주력해 재정 여건을 개선했다고 교육부는 설명했다. 교육부에 따르면 사립대학의 전체적인 운영 손익도 지난해 대비 약 1324억(7.6%) 증가한 것으로 파악됐다.

교육부는 이번 학자금 지원 제한 대학 결과와 관련해 “지난해 ‘한시적 유예조치’로 학자금 지원가능대학이었던 15개 가운데 7개는 올해 지원 제한 대학으로 결정됐다”라면서 “학자금 지원 제한 대학이었던 대학 가운데 중앙승가대학교와 국제대학교는 제외됐다”라고 전했다.

이어 ‘경영 위기 대학이 연속으로 지정될 경우 추가 제재할 생각이 있느냐’라는 질문에는 “추가 제재가 따로 있지는 않다”라면서도 “지난 15일부터 사립대학구조개선법이 시행됐는데 내용에 따라 모집정지·폐교·청산 등을 논의하는 구조개선심의위원회를 진행할 수 있을 것 같다”라고 답했다.

최은옥 교육부 차관은 “2026학년도 대학 진학을 준비하는 수험생과 학부모는 반드시 학자금 지원 가능 대학과 제한 대학을 확인하여 최종 선택해야 한다”고 조언했다.