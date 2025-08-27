“2018년 남북정상회담 이후 만들어져” “지지난 정부 유산 새정부에 도움”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 ‘대통령 전용 서명 펜’이 화제가 된 가운데 해당 펜이 문재인 정부 시절 처음 만들어졌다고 탁현민 전 청와대 의전비서관이 밝혔다.

탁 전 비서관은 지난 26일 자신의 페이스북에 “대통령의 서명 전용 펜이 만들어진 것은 (2018년) 남북정상회담 이후였던 것으로 기억한다”면서 당시 문재인 대통령과 김정은 위원장이 9·19 군사합의 등에 서명을 할 때 북은 몽블랑 만년필을, 남은 네임펜을 사용하여 서명했는데 이것 때문에 당시 의전비서관이 아주 낭패를 봤다“고 회상했다.

그는 이어 “물론 네임펜을 선호했던 것은 문 전 대통령이었지만 보기에도 좋지 않았고 의전적으로 비교되어 보였다는 것이 화근이었다”면서 “이후 대통령의 서명 때 전용 펜을 만들어야겠다고 생각하고 심지를 안에 넣고 대통령 휘장을 새겨넣은 나무+금속 펜을 만들어 사용했다”고 말했다.

탁 전 비서관은 “펜은 서명할 일이 있을 때마다 의전비서관이 하나 부속실장이 하나를 갖고 다니다가 대통령께 드려 서명에 사용하시도록 했었다”며 “지금 사진에 올린 펜은 문 전 대통령이 임기 마지막 한 해 동안 사용한 펜이다. 이 펜으로 서명한 마지막이 무엇인지는 기억이 나지 않지만, 오늘 이 대통령이 트럼프 대통령에게 선물했던 펜과 같은 디자인과 용도의 펜일 것”이라며 비슷한 모양의 펜 사진을 하나 게재했다.

탁 전 비서관은 이를 두고 “괜히 기분이 좋다. 지난 정부, 아니 지지난 정부의 유산이 새 정부에 조금이라도 도움이 된 것 같다”며 “펜은 제가 만든 것이 아닌 문재인 정부 시절 만들었다”고 덧붙였다.