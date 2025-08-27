아고다, 亞 대표 ‘컬처케이션’ 여행지로 주목

[헤럴드경제=함영훈 기자] 대한민국 대표 해양도시 부산이 부산국제영화제(9월 17일 – 9월 26일) 및 부산국제록페스티벌(9월 26일 – 9월 28일) 등 다양한 예술·문화 행사를 기반으로 아시아를 대표하는 문화 허브로 새롭게 부상하고 있다.

27일 디지털 여행 플랫폼 아고다에 따르면, 국내 여행객들의 플랫폼 내 부산 숙소 검색량은 각 행사 시작 이틀 전 기준으로 각각 6%, 42% 증가한 것으로 나타났다.

부산은 세계적인 축제와 행사를 지속 유치하며 ‘컬처케이션(Culture+Vacation)’ 여행지로서의 입지를 강화하고 있다. 특히 올해 30주년을 맞은 부산국제영화제는 대한민국 최초의 국제 영화제로, 한국 및 아시아 영화를 세계에 알리고 새로운 작품과 감독을 발굴·육성하는 주요 역할을 수행해왔다.

부산국제록페스티벌의 경우, 부산시와 함께 신진 아티스트를 발굴하는 ‘루키즈 온 더 부락(Rookies on the BU-ROCK)’ 경연 프로그램을 매년 운영한다. 우승 팀에게는 상금과 함께 부산국제록페스티벌 무대 및 해외 페스티벌 참여 기회가 주어진다.

이 같은 부산의 대표 문화 행사들은 국내 여행객뿐만 아니라 K-컬처에 관심을 가지고 있는 해외 여행객들의 발길도 이끌고 있다. 실제로 해외 여행객들의 부산 숙소 검색량은 행사 기간을 앞두고 31% 증가했으며 베트남, 일본, 필리핀, 대만, 태국 등에서 수요가 높았다. 특히 베트남은 부산국제영화제와 부산국제록페스티벌을 앞둔 기간 모두 부산 검색량 1위를 기록했다.

이 밖에도 부산은 각양각색의 관광 명소로도 주목받고 있다. 감천문화마을은 알록달록한 건물, 어린왕자 및 방탄소년단(BTS) 등이 그려진 벽화, 길거리 음식, 기념품 상점, 포토존 등 풍성한 볼거리와 즐길거리를 자랑한다. 또한 해운대블루라인파크는 해안 절경과 색다른 여행 경험으로 큰 인기를 끌며 2020년 개장 이후 5년 만에 누적 이용객 천만 명을 돌파했다.

이준환 아고다 한국지사 대표는 “오늘날 부산은 아름다운 해변과 트렌디한 명소들이 위치한 해양 관광 도시를 넘어, 음악·영화·게임 등 다채로운 분야의 행사를 아우르는 문화 예술 허브로 도약하고 있다”며 “아고다가 제공하는 숙소 및 항공편을 통해 나만의 ‘컬처케이션’을 계획하고 부산의 생동감 넘치는 축제를 직접 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

한편, 현재 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등을 통해 여행객들이 부산 포함 각종 여행지에서 고유의 문화 축제 및 행사를 경험할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.