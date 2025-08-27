[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원(이하 진흥원)은 11월초 KBS2 TV방영을 앞둔 TV애니메이션 ‘강치 아일랜드’ 1기 팬클럽 멤버를 다음달 12일까지 모집한다고 27일 밝혔다.

마법학교에 등교하는 5마리의 강치(강치, 음치, 아치, 이치, 망치)들의 사랑스러운 미소와 흥미로운 분위기를 담고 있는 팬클럽 모집 포스터는 지난 21일 ‘강치 아일랜드’ 공식 인스타그램을 통해 공개됐다.

팬클럽 모집 인원은 총 100명이며 가입 회원들에게는 ‘강치 아일랜드’와 관련된 소식과 정보, 강치 굿즈 증정, 팬 파티 초청, 어린이 성우 교육 및 녹음 참여 기회 혜택 등 앞으로 있을 다양한 행사 및 이벤트에서 여러가지 혜택을 줄 예정이다.

이번 팬클럽 가입은 공식 인스타그램이나 포스터에 표시된 큐알코드를 통해 가입할 수 있으며 모집이 조기 마감될 경우 2차 모집을 추가로 진행할 계획이다.

이종수 진흥원장은 “독도의 바다와 환경을 지키는 ‘강치 아일랜드’ 애니메이션이 팬클럽 열혈 팬덤 구축을 통해 사전 붐업이 된다면 그 의미와 가치가 남다를 것 같다”며 “남은 기간 동안 팬들의 기대를 저버리지 않도록 독도를 대표하는 에튜테인먼트 콘텐츠로 발돋움 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.