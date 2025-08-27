[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어(대표 송미선)가 최장 10일간 이어지는 추석 황금연휴에 맞춰 장∙단거리 인기 지역을 중심으로 항공 좌석을 확보하고, 지방 출발 전세기를 확대해 안정적인 좌석 공급에 나섰다고 27일 밝혔다.

연휴 기간에 집중되는 수요를 고려해 출발일과 여행 패턴에 맞춰 일본, 중국, 베트남 등 단거리 인기 노선부터 유럽 등 장거리 노선까지 다양하게 확보하고, 경쟁력 있는 요금을 제공해 여행객의 선택 폭을 넓히고자 했다고 여행사측은 설명했다.

단거리 노선으로는 오사카, 삿포로, 상해, 홍콩, 타이베이, 다낭 등과 같은 인기 도시를 중심으로 공급석을 확보했다. 특히, 연휴 첫날인 10월 3일 단 1회 출발하는 하나투어 단독 인천-타이베이 전세기도 운영한다.

티웨이항공, 대한항공, 아시아나항공을 이용해 런던, 로마, 마르세유, 바르셀로나, 파리를 직항으로 갈 수 있다.

또한, 지방에서 출발하는 여행객 편의를 고려해 부산, 대구에서 출발하는 지방 출발 전세기를 운영한다. 지방 출발의 경우, 지난해 추석 대비 약 5배 이상의 좌석을 대폭 확보했다.

하나투어 단독 전세기로, 부산 출발(다낭, 타이베이, 나트랑, 치앙마이, 홍콩, 사이판), 대구 출발(다낭, 하노이, 타이베이) 등이 있다. 하나투어는 지방 출발 전세기 상품은 ‘추석 연휴 가을여행 기획전’을 통해 확인 가능하다.