8월 25~27일 부산 벡스코서 개최 전 세계 40여 개국 에너지 부처 장·차관 참여 장관급 공식 의전 차량 넥쏘 32대 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹은 ‘제16차 청정에너지 장관 회의(CEM16)’에 참가해 확장 가능한 수소 생태계 구축에 대한 필요성을 강조했다고 27일 밝혔다.

2010년 처음 시작해 올해로 16회째를 맞은 CEM16은 청정에너지 보급 확대를 위한 정책 공유와 지식 활성화를 목표로 하는 글로벌 고위급 회의다. 올해는 산업통상자원부 주도로 8월 25일부터 27일까지 부산 해운대구 벡스코에서 개최됐다.

한국·미국·중국·일본·브라질 등 29개 회원국을 비롯한 전 세계 40여개 정부의 장·차관급 대표단, 국제에너지기구(IEA)와 유엔산업개발기구(UNIDO), 세계은행(WB) 등 국제기구 주요 인사 및 글로벌 기업 등이 참여해 미래 에너지의 발전 방향을 논의했다.

현대차그룹은 총 4개 분야로 나뉘어 진행되는 이번 회의에서 ▷산업 탈탄소 및 에너지 효율 ▷미래 연료 세션에 각각 참가해 국제 협력을 통한 저탄소 산업 전환 촉진과 지속가능한 수소 생태계 구축을 주제로 다양한 의견을 공유했다.

산업 탈탄소 및 에너지 효율 세션에서는 한국·독일·일본 등 정부 관계자와 수소위원회, 에어리퀴드 코리아, 저탄소 기술 회사인 톱소, 일본제철, 애플 등 10여개 기업과 국제기구 관계자들이 참석했다.

회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 탈탄소 가속화를 위한 공공과 민간 협력의 중요성을 강조했다.

켄 부사장은 “수소가 경쟁력 있는 에너지 역할을 하기 위해서는 공공과 민간이 재정적 지원과 산업 개발을 연계한 인프라·투자·정책을 함께 구축해야 한다”며 “지속 가능성 있는 수소 생태계를 만들기 위해 수요 창출과 공급 확대를 동시에 추진해야 한다”고 말했다.

이어진 미래 연료 세션에서 현대차그룹은 자사의 수소 기술 및 사업 현황을 알리고 수소 산업 발전을 위한 가격 경쟁력 확보와 공급망 구축을 위해 모든 국가가 사용할 수 있는 청정 수소 인증 시스템과 상호 평가 표준 마련이 필요하다고 강조했다.

켄 부사장은 “새로운 수소 에너지 시스템으로의 전환을 위해서는 전략적 인프라 구축이 필수적이다”며 “올바른 수소 에너지 유통 시스템이 갖춰진다면 산업과 지역 전반에 걸쳐 수소 에너지 공급이 효율적이고 원활하게 확장될 수 있을 것”이라고 말했다.

행사를 주최한 산업통상자원부 관계자는 “한국도 청정수소를 적극 활용하고 글로벌 수소 경제를 확산하기 위해 청정수소발전 입찰 시장 개설, 수소상용차 보급 확대, 청정수소 인증제 도입 등 다양한 정책을 추진하고 있다”고 밝혔다.

현대차그룹은 CEM16과 미션이노베이션 장관 회의, 제15차 APEC 에너지 장관 회의 등 이번주 부산에서 잇따라 열리는 에너지 관련 주요 행사에 참석하는 장관급 정부 관계자들의 공식 의전 차량으로 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 32대를 지원한다.

수소 전기차가 주요 국제행사에서 의전차량으로 활용되는 최초 사례다. 현대차그룹은 친환경 차량의 우수한 상품성을 널리 알리는 한편 지속가능한 미래를 위한 비전을 공유한다는 계획이다.