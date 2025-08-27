[헤럴드경제=함영훈 기자] 그랜드 조선 제주가 아트 큐레이션 플랫폼 ‘갤러리 리마(LIMAA)’와 협업하여 ‘풀의 춤(Breathing Leaves) 허보리 작가전’을 오는 9월 1일(월)부터 2026년 2월 28일(토)까지 개최한다.

이번 전시는 그랜드 조선 제주와 갤러리 리마가 협업하는 두 번째 아트 프로젝트로 제주의 아름다운 자연 풍경에서 영감을 받은 허보리 작가의 17점의 작품을 통해 깊이 있는 회화 세계를 엿볼 수 있도록 기획되었다.

허보리 작가의 작품들은 깊은 숲과 잔잔한 바다 표면처럼 고요해 보이지만, 그 안에 꿈틀대는 생명력과 인간 내면의 다채로운 욕망을 섬세하게 담아내는 것으로 잘 알려져 있다.

멀리서 보면 하나의 거대한 유기체적인 면으로 다가오지만 가까이 다가설수록 거칠게 쌓인 붓 터치들이 겹겹이 쌓여 다층적인 삶의 형상과 이야기를 드러낸다.

특히 허보리 작가의 대표작 ‘Painter’s Cut’은 63개의 조각으로 이루어진 맨드라미 무리를 표현한 작품으로 힐 스위트 전시 공간에서 통합된 형태로 감상할 수 있어, 고객들에게 내면의 영감과 에너지를 전달하는 등 현대 미술의 정수를 보여줄 것으로 기대된다.

해당 전시는 프라이빗한 럭셔리 스테이를 경험할 수 있는 ‘힐 스위트’의 웰컴 로비 그리고 미식 경험의 품격을 더하는 고메 라운지 ‘그랑 제이(Gran J)’에서 만날 수 있으며 오전 11시부터 저녁 9시까지 투숙객이라면 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

그랜드 조선 제주 관계자는 “지난 첫 아트 프로젝트가 고객들에게 큰 호응을 얻으면서, 이번 가을, 겨울 시즌에는 잔잔한 제주의 자연과 계절이 어우러지는 허보리 작가의 다채로운 작품 세계로 안내할 예정.” 이라면서 “마치 갤러리에 온 듯, 호텔의 공간과 작가의 작품이 잘 어우러지는 시즌별 전시를 지속적으로 기획하여 투숙 이상의 다양한 콘텐츠를 마련해 나갈 계획.”이라고 전했다.

한편, 그랜드 조선 제주는 예술을 매개로 한 지속가능한 가치를 연구하고 실천하는 아트 큐레이션 플랫폼 갤러리 리마(LIMAA)와 함께 상반기, 하반기 총 2회에 걸쳐 현대미술 작가와 작품을 소개하는 ‘아트 프로젝트’를 진행하고 있다.