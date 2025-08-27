살보·슐츠·알프탄 작품 소개

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계가 유럽 출신의 세계적인 회화 작가 3인의 그룹전을 연다고 27일 밝혔다.

전시는 신세계갤러리 청담에서 오는 9월 3일부터 10월 25일까지다. 이탈리아의 ‘살보’, 독일의 ‘안드레아스 슐츠’, 핀란드 출신으로 파리에서 활동하는 ‘헨니 알프탄’ 작품을 선보인다.

‘빛과 시간’, ‘프레이밍’, ‘장면 구성’ 세 가지 주제로 구성했다. 살보의 작품을 통해서는 밀도 있게 녹아 있는 색채를 체험할 수 있다. 일상의 장면을 절제된 화면 안에 재구성하는 알프탄의 프레이밍, 슐츠만의 강한 대비와 추상적인 기법으로 구성한 장면을 감상할 수 있다.

신세계는 진정성 있는 예술적 경험을 많은 고객이 경험할 것으로 기대하고 있다. 실제 신세계갤러리 청담은 지난 2023년 9월 개관 당시 대비 최근 방문객 수가 30% 늘어난 것으로 집계됐다. 트렌드·패션에 관심이 많은 2030 고객이 많았다.

신세계갤러리 관계자는 “빠른 소비의 리듬에서 벗어나 회화의 감성을 느낄 수 있는 특별한 전시를 열게 됐다”라며 “패션, 라이프스타일 등 다양한 장르와 결합한 진정성 있는 전시·콘텐츠를 선보이며 고객과 예술적 소통을 강화할 것”이라고 말했다.