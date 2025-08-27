캐나다 잠수함 사업 숏리스트 선정 캐나다 해군 3000톤급 잠수함 12척 도입 계획 최종 경쟁 상대는 독일 TKMS 한화오션 사업 주관·HD현대重 지원

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션이 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 해외유수 방산업체들을 제치고 최종 결선 그룹에 이름을 올렸다. 결선 진출 과정에서 HD현대가 지원하는 등 양사가 ‘원팀’을 이뤄 K-조선 위상을 높였다는 평가가 나온다.

한화오션은 캐나다 해군이 3000톤급 잠수함 12척을 도입하는 사업에서 숏리스트(적격후보)에 선정됐다고 27일 밝혔다. 캐나다 해군은 1998년 영국 해군으로부터 도입해 보유 중인 2400톤 빅토리아급 잠수함 4척을 대체하기 위해 잠수함 조달 사업을 추진 중이다.

한화오션의 최종 경쟁 상대는 독일의 티센크루프 마린시스템즈(TKMS)이다. 이번 사업에 프랑스 나발 그룹, 스페인 나반티아, 스웨덴 사브 등 유럽의 대표 방산업체들이 도전장을 내밀었지만 한화오션이 TKMS와 결승 티켓을 거머쥐었다.

한화오션은 이번 사업에서 HD현대와 원팀을 이뤄 입찰에 참여했다. 방위사업청(이하 방사청) 중재 아래 한화오션이 사업 주관, HD현대중공업이 지원하는 형식으로 팀을 이룬 것이다. 양사는 올해 2월 해외 군함 수주전에서 출혈 경쟁을 막기 위해 방사청 주도로 함정 수출사업 원팀 구성으로 협력한다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

한화오션은 이번 사업에 현존(핵추진 잠수함 제외) 디젤추진 잠수함 가운데 우수한 작전 성능을 가진 3000톤급 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ를 제안했다. 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 잠수함은 공기가 필요 없는 공기불요추진장치(AIP)와 리튬이온 배터리를 적용해 3주 이상 수중 작전이 가능하고, 최대 7000해리(약 12900㎞)를 운항할 수 있다.

이 때문에 태평양 및 대서양, 북극해에 이르기까지 광대한 영역에서 운용이 가능해 캐나다 해군 작전환경에 최적화됐다는 평가를 받고 있다. 탄도미사일(SLBM)을 발사할 수 있는 수직 발사관을 보유하는 등 비대칭 억제 전략을 펼칠 역량도 갖추고 있다.

빠른 납기 역량과 검증된 잠수함 솔루션, 현지화 전략 등도 숏리스트 선정에 긍정적인 영향을 미친 것으로 알려졌다. 한화오션 관계자는“잠수함은 계약 체결 이후 납품까지 보통 9년여의 시간이 걸리지만 이를 6년으로 단축할 자신이 있다”고 강조했다.

CPSP 숏리스트 진입은 잠수함 도입을 준비하고 있는 폴란드, 중동 등의 수주전에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 관측된다. 폴란드는 해군 현대화 사업의 일환으로 잠수함 도입 사업 ‘오르카 프로젝트’를 통해 잠수함 3척을 도입할 예정이다. 유지·보수 등을 포함하면 사업 규모는 최대 8조원에 달한다.

정승균 한화오션 특수선사업부 해외사업단장(부사장)은 “한화오션은 국방부와 방위사업청, 해군은 물론 국회 등의 지원 속에 원팀으로 CPSP 사업 수주를 위해 매진하고 있다”며 “이번 숏리스트 선정이 바로 그 결실”이라고 말했다. 그러면서 “한·캐나다 양국 간 경제·산업 분야는 물론 해군 협력까지 강화할 수 있는 CPSP 사업에서 정부, 국회 등과 함께 사업 수주라는 유종의 미를 반드시 거두겠다”고 덧붙였다.